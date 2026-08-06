Shirley Vera, salvaguarda de la ciberdefensa

Su labor es silenciosa, pero esencial: proteger la información y los sistemas que permiten la continuidad de servicios críticos para el país. La empresa de la que es socia fundadora y CEO, Némesis, se especializa en la ciberseguridad de organizaciones de alta complejidad en sectores como salud, petróleo, gas, finanzas, telecomunicaciones y Gobierno. Ha dedicado más de la mitad de su vida a la tecnología.

Su camino comenzó a trazarse desde muy joven, cuando algunas profesiones aún se asociaban únicamente con los hombres. Eligió estudiar Ingeniería Electrónica para demostrar que las capacidades no dependen del género, y luego complementó sus estudios con Administración de Empresas y un MBA Ejecutivo.

Afirma que “no hay roles para mujeres y roles para hombres”, pero sí reconoce que las exigencias se amplían para ellas en este sector. “Por eso debemos tener mucha disciplina, estudio, compromiso, apoyo entre las mujeres y confianza en nuestras capacidades”. En un ámbito cambiante y expuesto a amenazas permanentes, asegura que la ciberseguridad es hoy uno de los mayores desafíos: “Los atacantes tienen muchas herramientas, son rápidos y creativos”, dice Vera, cuya empresa atiende a organizaciones de Latinoamérica y España. Para ella, la educación es central y desde Némesis financia carreras de pregrado y posgrado para jóvenes. “La formación transforma vidas, amplía oportunidades y contribuye a construir un futuro más digno. Esa es mi meta, y en eso trabajo todos los días”.