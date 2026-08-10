Beatriz Cleves, la colombiana que ha acompañado el crecimiento de grandes tecnológicas

Ha sido líder en empresas tecnológicas influyentes en sus etapas de mayor crecimiento. Estuvo en Xerox, cuando dominaba la impresión y el fotocopiado; en Nokia, en la revolución de la telefonía móvil; en Samsung, durante el auge de los smartphones; en Ilumno, cuando la educación virtual crecía de forma exponencial, y en Appgate, en el momento en que la ciberseguridad se volvió una prioridad global. En cada una impulsó estrategias de expansión, posicionamiento y adopción tecnológica que marcaron hitos en distintos mercados.

Hoy lidera la estrategia de Marketing y Alianzas de FIT Group, un ecosistema dedicado a adquirir compañías de software que trabajan en servicios financieros. Con 26 años de trayectoria, ha sido testigo de la creciente presencia femenina en los equipos que liderarán las organizaciones tecnológicas del futuro. El suyo está conformado en un 72 por ciento por mujeres. “Ellas están transformando la tecnología. Combinan visión de negocio, sensibilidad y rigor técnico. Cuestionan modelos tradicionales, impulsan la inclusión digital y conectan la innovación con las necesidades reales de los clientes”, afirma.

Ingeniera industrial de la Universidad Javeriana y especialista en Marketing Estratégico del Cesa, está convencida de que impactar el mundo a través de la tecnología significa ampliar oportunidades. “Las mujeres demuestran que la competitividad y la empatía pueden coexistir. Estamos construyendo confianza, cultura y futuro”.