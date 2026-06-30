Los gobernadores del país manifestaron su optimismo frente al proceso de empalmes territoriales anunciado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, al considerar que será una oportunidad para fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones, y para acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

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La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés, junto con el director ejecutivo de la entidad, Didier Tavera, informaron que ya comenzó la elaboración de un documento técnico que recogerá las principales necesidades y proyectos prioritarios de los 32 departamentos.

Tras una reunión con varios mandatarios regionales y sus delegados, Cortés destacó que el proceso de empalme permitirá recuperar el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales, con el propósito de destrabar iniciativas que han permanecido estancadas por falta de viabilidad o acompañamiento técnico.

Agradecemos y aplaudimos la decisión del presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, de iniciar empalmes regionales con los gobernadores. Las regiones llevamos más de dos años haciendo la tarea: tenemos proyectos estratégicos, equipos técnicos y una agenda construida desde los… pic.twitter.com/VEqAMtpO0I — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) July 1, 2026

“Estamos felices de iniciar desde ya un proceso de empalme que es recuperar el trabajo articulado del Gobierno Nacional con los gobiernos subnacionales y arrancar esos proyectos que no tienen la viabilidad o que no han tenido el apoyo técnico. Queremos avanzar en esos proyectos importantes con recursos de nuestras regiones para que, en el año y medio que nos queda de gobierno, podamos terminar las obras prioritarias para nuestros departamentos”, afirmó la presidenta de la FND.

La mandataria agregó que los gobernadores ya recibieron matrices de trabajo para identificar el estado de los proyectos estratégicos y señalar los principales obstáculos que han impedido su ejecución.

“Estamos muy optimistas. Paralelo a esta reunión de gobernadores, el presidente arrancó el empalme y ya nos enviaron unas matrices importantes para que los 32 gobernadores podamos demostrar cómo hemos avanzado y cuáles han sido los ‘palos en la rueda’ de los proyectos estratégicos de nuestras regiones”, señaló.

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Por su parte, Tavera destacó que el inicio anticipado del empalme refleja coherencia entre los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y las primeras acciones del mandatario electo.

Didier Tavera Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos Foto: Guillermo González

“Celebramos la coherencia entre lo que se manifestó en campaña y lo que se está dando en los primeros días después de la elección del doctor Abelardo De La Espriella. Ha convocado a las regiones a un empalme regional y ha dicho que no hay tiempo por perder”, expresó.

El director ejecutivo explicó que la FND ya trabaja en la preparación técnica del proceso, enfocándose especialmente en el anexo relacionado con la agenda crítica de activación temprana del nuevo Gobierno.

“Nos vamos a centrar especialmente en identificar los cuellos de botella que impidieron avanzar, incluso en proyectos con recursos ya departamentalizados. Esperamos que, como lo ha manifestado el presidente electo, este sea el tiempo de las regiones. Por eso estamos trabajando desde ya, antes del 7 de agosto, porque no podemos perder un solo minuto”, concluyó.