Un hombre de nacionalidad mexicana mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó este lunes en las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Al menos 13 turistas extranjeros, incluido un niño colombiano, resultaron heridos.

La balacera ocurrió al mediodía en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados, a menos de dos meses de que se inaugure el Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

La canadiense tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Momentos de pánico vivieron los turistas que visitaban las pirámides Foto: x/@JorgeFNAVA

La identificación del atacante fue publicada por las autoridades y se basa en una credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual ha sido incorporada como parte de las investigaciones en curso.

“La causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho”, dijo la Fiscalía.

Revelan vídeos del tiroteo en pirámides de Teotihuacán, en México: una turista murió y dos colombianos fueron heridos

De acuerdo con un informe emitido por la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México, en el primer descanso del monumento se localizaron 21 casquillos calibre .380, un cartucho sin detonar, una funda para cuchillo táctico y rastros de sangre; en ese mismo punto fue encontrada una mujer sin vida, con impactos de bala en la cabeza.

Posteriormente, en un segundo nivel se halló un portarretratos que contenía una imagen creada mediante inteligencia artificial en la que aparecen tres hombres, según reporta el diario El Universal.

El atacante de las piramides de Teotihuacan Julio Cesar Jasso Ramirez tenia consigo una pistola, un cuchillo y una bolsa con balas, pero lo mas impactante fue que llevaba un retrato de el con Eric Harris y Dylan Klebold, los dos adolescentes que perpetraron la masacre en la… https://t.co/69eHSH0ufq pic.twitter.com/ZuZHrPd8U2 — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) April 21, 2026

Más arriba, en el tercer descanso, se ubicó el cuerpo del presunto atacante junto a un revólver, un cuchillo táctico, seis casquillos adicionales, dos cartuchos sin percutir y una mochila que guardaba libros y diversas fotografías.

El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parece llevar un arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo a unos metros de distancia del agresor.

Tiroteo en las icónicas pirámides de Teotihuacán deja dos muertos y seis heridos, incluidos dos colombianos

Un equipo de la AFP presenció el momento en que una de las víctimas mortales, envuelta en una bolsa blanca, era bajada cuidadosamente por las empinadas escalinatas de piedra volcánica de la pirámide hacia la Calzada de los Muertos, el principal camino del sitio arqueológico.

El parque arqueológico, habitualmente rebosante de turistas de todas las nacionalidades, se vio repentinamente invadido por cientos de policías, guardias nacionales y socorristas.

🚨 Mass shooting at Teotihuacán Pyramids



Near Pyramid of Moon at Teotihuacán Pyramids (Mexico City)



Gunman Julio César Jasso Ramírez fired from elevated steps



Canadian woman killed, 13 injured incl. tourists from US, Brazil, Colombia, Russia#เอนจอยจูน #FelizLunes #حياه_الفهد pic.twitter.com/S07fyHEIXI — Daily Briefs (@Daily_Briefs_) April 21, 2026

En la red social X, la canciller de Canadá, Anita Anand, describió el incidente como “un horrible acto de violencia armada” y señaló que se ha mantenido en contacto con autoridades mexicanas.

México cuenta con cerca de 200 sitios arqueológicos de gran atractivo para los turistas y donde se han registrado algunos accidentes, pero este es el primer reporte de una agresión armada en varias décadas.

Con información de AFP*