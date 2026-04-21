“Fue un momento de pánico”: el angustiante testimonio de una colombiana que vivió el tiroteo en pirámides de México

Un hombre asesinó a una turista canadiense y posteriormente se quitó la vida durante un incidente ocurrido en la zona arqueológica de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, a las afueras de Ciudad de México.
Al menos 13 turistas extranjeros, incluidos dos mujeres y un niño colombiano, resultaron heridos.
SEMANA pudo establecer contacto con Daniela Martínez España, una colombiana que se encontraba en el momento del ataque en las pirámides de Teotihuacán y contó los angustiantes momentos que vivió estando muy cerca del hecho.
“Yo estaba entrando a la Calle de los Muertos, que es la que daba enfrente a la Pirámide de la Luna, que es donde estaba la persona que estaba disparando. Íbamos con el grupo de turistas, iba con mi esposo y el guía, cuando escuchamos fue los disparos, pero no sabíamos de dónde venían”, relató la colombiana.
“Los primeros segundos fueron muy confusos porque uno sabe reconocer cuando disparan, ¿cierto? Pero ahí, por el eco, el sonido fue muy disperso, no sabíamos si el tirador estaba lejos o estaba cerca, no sabíamos qué pasaba”, dijo Martínez a SEMANA.
“Cuando los tiros siguieron fue que empezamos a ver que las personas se estaban tirando de la pirámide, que empezaron a gritar y hacia nosotros se vino todo un grupo, puedo estar hablando de más o menos 30 personas juntas corriendo hacia nosotros”, aseveró.
“Ese fue como el momento de pánico porque ¿qué haces tú cuando ves que muchas personas están corriendo hacia ti?”, contó la mujer, y luego dijo: “Los disparos seguían y nuestro guía lo que dijo fue: ‘Corran, corran, corran’, y ahí en ese momento nosotros corrimos”, dijo.
“Cuando nosotros llegamos a la entrada, más o menos como a los cinco minutos, fue que vino un vigilante corriendo y se le escuchó en la radio que estaban diciendo que era un hombre con un cuchillo y con un arma que estaba disparando y que había herido a personas”, contó la colombiana a SEMANA.
La balacera ocurrió al mediodía en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados, a menos de dos meses de que se inaugure el Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.
La canadiense que falleció tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.