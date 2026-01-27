Marcela Reyes reveló la verdad detrás de su salida de ‘La casa de los famosos 3′: “Algo muy grave”

El pasado 15 de enero, los seguidores de La casa de los famosos Colombia quedaron sorprendidos luego de que se diera a conocer que Marcela Reyes, la última celebridad en confirmarse para el reality, abandonaba la temporada y se despedía definitivamente del sueño de hacer parte de la producción.

La información fue compartida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán durante la transmisión en vivo del Canal RCN, lo que generó una gran duda entre quienes se encontraban conectados.

Marcela Reyes se pronunció por su salida de 'La casa de los famosos 3'. Foto: Instagram @marcelareyes - Montaje SEMANA

¿Marcela Reyes pagó millonaria multa para salir de ‘La casa de los famosos 3′?

Uno de los rumores que cobró fuerza en las redes sociales señalaba que la DJ y modelo habría tomado la decisión de salir del programa, lo que implicaría una millonaria multa por incumplir el contrato que firmó al aceptar hacer parte de La casa de los famosos Colombia.

En entrevista con Lo sé todo, Marcela Reyes rompió el silencio al respecto y dijo:

“¿Cómo está la economía del país? ¿Ustedes creen que uno hoy en día puede sacar 500 millones para pagar una multa? Yo no permitiría que se pague una multa, ni yo la pagaría porque yo con 500 millones hoy en día solucionaría demasiadas cosas o les invertiría a mis sueños, a mis negocios. No he pagado multas, nada de lo que se está diciendo en la calle es cierto”, aseguró frente a las cámaras del programa de entretenimiento del Canal 1.

Fuertes cachetadas: Mariana Zapata y Lorena Altamirano protagonizaron pelea en La casa de los famosos

Por otro lado, manifestó que, de contar con esa suma de dinero, la invertiría o le daría un uso distinto, ya que considera inapropiado gastarlo de esa manera.

“La vida real va más allá de la ficción; si yo tuviera para regalar 500 millones de pesos, no me levantaría todos los días a vender mis pijamas ni mis productos. Esto es mi trabajo; si yo tuviera para votar 500 millones, ni saldría aquí en redes sociales”, dijo.

Luisa Cortina destapó en SEMANA la verdad detrás del problema con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos’

Aunque no compartió detalles sobre la razón que la llevó a renunciar al reality, dejó entrever que atravesaba un mal momento. No obstante, la información que ha circulado a través de páginas de chismes sería completamente falsa.

“Estaba desestabilizada porque estaba sucediendo algo muy grave, pero no es nada de lo que están diciendo (…) Están diciendo demasiadas mentiras, pero he aprendido que hay cosas que son personales y que me las voy a guardar y las voy a proteger porque siento que así yo sea pública, tengo derecho a guardar alguna información para mí”, indicó.