Exesposo de Marcela Reyes reavivó polémica y la denunció por recibir amenazas: “Temo por mi vida”

Ademas del aparente engaño, Marcela no se guardó nada y durante una transmisión en vivo, aseguró que su ex tenía problemas con sustancias e incluso lo acusó de haber recurrido a la brujería con ayuda de su abuela.

La historia no terminó ahí. En las últimas horas, su exesposo B King respondió publicando un video en el que reveló supuestas amenazas por parte de Marcela Reyes, quien según él, le habría exigido que no volviera a hablar del tema en público.

Exesposo de Marcela Reyes habla de amenazas en su contra

Ante esto, B King mencionó: “El novio de ella me llamó y me pidió el favor de que me comunicara contigo, él está en la cárcel y me dice que con él a la orden cualquier cosa lo que necesites, pero no la pongas en boca de la gente por favor y lo mismo le dijo a Marcela [SIC]”.