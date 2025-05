Marcela Reyes expuso chats con su exesposo y destapó la razón de su divorcio

Hace algunos días, la reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes sorprendió a los televidentes del Canal RCN, al revelar por medio de una entrevista en Buen Día Colombia, que su exesposo, la habría engañado con Karina García, actual participante de La casa de los famosos, con quien tuvo una amistad durante varios años.

Horas después, abrió su corazón en su perfil de Instagram y se fue en contra de su expareja, artista urbano reconocido como B King.

La mujer publicó una gran cantidad de conversaciones en las que estarían discutiendo por el abuso de drogas por parte del cantante.

Marcela Reyes destapó infidelidad entre Karina García y su exesposo: “Estoy muy confundida”. | Foto: Instagram @marcelareyes - @karinagarciaoficiall / Montaje: Semana

“En las siguientes capturas serán testigos de quién realmente consume sustancias alucinógenas y por qué tomé la decisión de separarme. Él, mi familia y todo mi entorno cercano fue testigo de todo lo vivido. Cuando decidí separarme, lo hice con la certeza de que estaba salvando a mi hijo”, escribió.

Posteriormente, destapó los mensajes de una de las últimas discusiones que tuvieron por medio de WhatsApp, en los que le reclamaba por haber consumido ‘tusi’ e ignorar sus llamados de atención.

“Tú con esa nariz toda tapada. No, Bayron, qué pereza, qué fastidio. Ayer se te empezaron a salir los mocos delante de Costello, qué vergüenza. Todo lo que a mí me ha costado construir ¿qué?, me dejas re mal parada (...) Te lo voy a decir claro, debes internarte porque estás mal, estás adicto. Yo no pienso seguir en ese círculo vicioso, esperando a que quieras hacer algo".

En su momento, Marcela le hizo una fuerte advertencia y manifestó sentirse al límite de la situación, afirmando que, de no ver cambios en su comportamiento, iniciaría los trámites de divorcio.

“Necesito una definitiva y es ya. Cerramos ese círculo, o en serio, que cada uno coja su camino, Te he sentado con la psicóloga, te hablo de todas las maneras y no quieres“.

Ante esto, el cantante urbano respondió: “Amor, si te te da vergüenza de mí y crees que afecto tu imagen, toma tus decisiones que yo sé lo que soy”.

B King le escribió a Marcela Reyes cuando se fue de la casa

En otro de los mensajes que compartió Marcela, se observa como la mujer le indica que debe visitar a un profesional de la salud para regular su adicción, o de lo contrario, debería abandonar el lugar en el que vivían juntos desde hace varios años.

“Te internas unos días desde este domingo cuando yo llegue de trabajar, o si no te internas, te pido que me dejes aquí sola con mi hijo, pero no voy a permitir esto más”.

Marcela Reyes destapó detalles de su divorcio con B King. | Foto: Foto: Instagram @marcelareyes