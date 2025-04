Marcela Reyes reveló la razón por la que ignoró a Yina Calderón y a Karina García en su visita a ‘La casa de los famosos’

En la fiesta más reciente que se presentó dentro de La casa de los famosos Colombia, Marcela Reyes fue una de las artistas que llegó a la terraza y tuvo la oportunidad de compartir con los participantes que continúan dentro del reality del Canal RCN.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos al percatarse de que estuvo demasiado alejada de Yina Calderón y Karina García. De hecho, llegaron a afirmar que daba la sensación de que las estaba evitando, lo que generó una gran cantidad de preguntas por parte del público.

'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @ lacasadelosfamososcolombia1

Por esta razón, la DJ y empresaria se manifestó por medio de sus redes sociales y explicó la situación, con el fin de desmentir los rumores que se empezaron a crear con el paso de las horas, y afirmar el apoyo que le sigue brindando a sus amigas.

“Bueno, les quiero contar un poquito de lo que pasó en La casa de los famosos. Antes de yo ingresar, a mí me pusieron un in-ear en el oído izquierdo y me estaban dirigiendo muchos de mis movimientos adentro porque para nadie es un secreto que yo tengo unos lazos de amistades muy fuertes. Algunas de las competidoras son de mis grandes amigas de hace muchos años, entonces no querían que me acerca a ellas”, contó.

Agregó: “Producción me lo pidió, producción me advirtió que no podía tener ningún tipo de comunicación con ellas, ni por señas, ni contarles absolutamente nada de lo exterior, ni que se notara mi favoritismo”.

Por medio del video, dejó aclaró en varias ocasiones que su distancia de Yina y Karina fue producto de las órdenes que recibió por parte de La casa de los famosos:

“Cada vez que se me acercaba alguna de mis amigas, producción me decía que me alejara o que me moviera (...) La que entró allá no fue la persona, sino la artista, entonces, obviamente, tenía que ser superimparcial. Me hubiera encantado poder haberles dicho cosas y todo eso, pero no podía, entonces traté de hacer mi trabajo lo más profesional que se pudo”.

Finalmente, dejó saber que tiene un gran cariño por sus amigas y pese a su emoción de poder volver a verlas después de varios meses, no quería causarles ningún tipo de sanción o castigo.