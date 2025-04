Filtran audio de La Liendra donde revelaría la verdad de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Mi contrato es distinto”

En la más reciente noche de eliminación, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se vio en la obligación de abandonar La casa de los famosos Colombia luego de haber recibido el menor porcentaje de apoyo por parte del público.

Pese a que, según manifestaron los fanáticos del formato en las redes sociales, esperaban que saliera la actriz Norma Nivia, la verdad es que el creador de contenido, que suma más de 6.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, recibió el 5,95 % de los votos y no pudo regresar con sus compañeros.

No obstante, el participante no se mostró afectado, pues había dado a conocer frente a las cámaras que tenía deseos de salir, ya que no estaba cómodo con la situación que estaban enfrentando.

Por esta razón, usuarios en redes sociales revivieron un audio que salió a la luz hace varios meses en el que se escucha una conversación entre La Liendra y Marlón Solórzano, algunos días antes de haber hecho su ingreso oficial al reality del Canal RCN.

“Yo no me voy a ganar eso, yo me voy a hacer mi showcito y que me saquen cuando quiera porque mi contrato es totalmente diferente. Yo, dure una semana o dure lo que sea, cobré lo que debía cobrar y puedo salir cuando me dé la put* gana”, dijo el creador de contenido en su momento.

Por otro lado, en una reciente conversación del influenciador con Altafulla en el baño de La casa de los famosos, destapó que no duraría más en el programa y su salida estaría confirmada para los próximos días.

“Igual, yo ya pedí el favor de que me dejen (...) Si no es esta, es la otra”, dijo.

Además, el reconocido periodista de entretenimiento Carlos Ochoa recordó, en sus redes sociales, una entrevista realizada en el año 2024, en la que La Liendra compartió su visión sobre este tipo de formatos y los secretos que se esconderían detrás de los mismos.

“Yo siempre he dicho que una televisora y un proyecto tan grande no lo va a manejar y no van a tomar decisiones tan importantes el público. Yo siempre creo que los realities y todo lo que hacen, ya tienen una plan y un proceso que ellos saben internamente cómo va a suceder. Desde el momento en el que las personas llegan, saben hasta donde van a llegar”, dijo entonces.

Finalmente, dejó en claro que también era muy importante llegar a un acuerdo con el dinero de sus contratos, ya que, con sus trabajos de publicidad en redes sociales, generan enormes cantidades de dinero que tienen que ser recompensadas.