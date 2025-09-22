Suscribirse

Captan especial detalle en último video de B King en México; estas fueron sus declaraciones

Miles de personas quedaron sorprendidas al enterarse de la muerte del artista colombiano.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de septiembre de 2025, 1:04 a. m.
El famosos cantante fue hallado sin vida luego de estar más de 6 días desaparecido en México.
El famoso cantante fue hallado sin vida luego de estar más de 6 días desaparecido en México. | Foto: Instagram @bkingoficial / Montaje: Semana

Los seguidores de B King y DJ Regio Clown están de luto, pues hace algunas horas, medios de comunicación de la Ciudad de México y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmaron el fallecimiento de estos dos artistas.

Aunque por el momento se desconocen las causas de su deceso, muchos han estado especulando sobre la situación, e incluso, han culpado a personas por lo sucedido.

Petro se pronunció sobre el asesinato del cantante B-King y DJ Regio Clown en México; “Asesinaron nuestra juventud”.
Petro se pronunció sobre el asesinato del cantante B-King y DJ Regio Clown en México: “Asesinaron nuestra juventud”. | Foto: Redes sociales

En medio de la profunda tristeza por la pérdida de los cantantes, miles de personas se han dirigido a sus redes sociales para observar las recientes publicaciones que realizaron, con el objetivo de conectar con sus mensajes y pensamientos de sus últimos días de vida.

En su perfil de Instagram, en el que logró acumular más de 296 mil seguidores, el cantante urbano publicó hace menos de una semana un video en el que mostraba su emoción tras terminar su primer show en México.

Contexto: Petro dice que B King y Dj Regio Clown fueron hallados muertos en los “Estados Unidos de Mexicanos”

“Papi, excelente, rompiendo en México en el D.F. la gente estuvo al 100%. Con calorcito, pero a fuego, papi. Me siento contento, agradecido, vamos a romperlo en nombre de Jesús de los ejércitos”, dijo frente a las cámaras de una persona de su equipo que se encargó de hacer el respectivo registro.

Además, destacaron la forma en la que B King se relacionaba con sus fans, pues en el mismo video se le ve hablando con algunos de ellos y agradeciendo por haber hecho parte de la presentación.

“Es mi primer concierto en México y estoy agradecido. Vamos a romper, desde hoy ya vienen cosas gigantes en nombre de Dios”, fueron las últimas palabras que mencionó en el clip.

Como era de esperarse, miles de personas decidieron pronunciarse por medio de la sección de los comentarios, dejando algunos mensajes para sus familiares y personas allegadas, además de recordar que tenía una carrera en crecimiento en la industria de la música y el entretenimiento hispanohablante.

Contexto: Muerte de B-King: hermana del cantante dio importante mensaje antes de que hallaran su cuerpo sin vida

“Le pusieron una trampa, pobre chico”; “estaba muy joven, qué triste que sigan pasando estas cosas”; “lo siento muchísimo, Byron, vuela alto”; “amigo, estabas para cosas tan grandes, que llegaste al cielo, Dios te bendiga”; “tenía fe de que aparecieran los dos sanos y salvos, qué descansen en paz”; “qué triste noticia, su primer concierto y le pasa esto. Qué lástima que pasen cosas así” y “Dios le dé el eterno descanso”; son algunas de las palabras que se leen.

Por ahora, los seguidores de B King y DJ Regio Clown están a la espera del pronunciamiento de sus familiares para conocer detalles de lo sucedido.

