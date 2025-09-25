Suscribirse

Destapan la forma en la que habrían engañado a B King y Regio Clown para asesinarlos: “Un mensaje claro”

El cónsul de Colombia en Ciudad de México habló sobre la hipótesis de un posible secuestro contra los dos artistas.

Redacción Gente
25 de septiembre de 2025, 12:47 p. m.
Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México.
Los artistas colombianos Byron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, fueron hallados muertos en México. Los dos desaparecieron tras salir de un gimnasio en Polanco, sus cuerpos fueron encontrados días después con aparentes signos de tortura.

Todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que les pasó y quiénes están detrás del crimen. No obstante, poco a poco, se han ido conociendo algunos detalles de cómo habría ocurrido todo.

Al parecer, la Familia Michoacana, una temida organización criminal de ese país, sería la responsable del doble homicidio, pero todo está siendo investigado.

B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México.
Alfredo Molano, cónsul de Colombia en Ciudad de México, habló del caso en la emisora W Radio y se refirió a la forma en que, supuestamente, habrían engañado a los músicos para tenderles una trama.

“Un crimen como este, ocurrido en un sector tan exclusivo como Polanco, requiere una alta complejidad operativa. Esto da cuenta de que lo que está detrás es una estructura de cruda violencia”, dijo.

Contexto: Marcela Reyes dio nuevas declaraciones tras la muerte de B King: “Me pongo a disposición de las autoridades”

El alto funcionario descartó, por el momento, que se hubiera podido dar un secuestro, pues, al parecer, B King y Regio Clown se subieron voluntariamente a un carro en el que después desaparecieron.

Por lo mismo, precisó que los dos tenían la intención de reunirse con algunas personas, por lo que cree que se trató de una trampa.

Reggio Clown, DJ caleño y figura de la comunidad LGBTI, desapareció en Ciudad de México en hechos que aún son materia de investigación.
“Ellos tenían comunicación con unas personas que les habían dispuesto un automóvil para, al parecer, cumplir unos compromisos con algunas personas que responden a alias El Comandante y Sergio”, dijo.

De hecho, en las últimas horas, se conoció un video en el que se ve un Mercedes-Benz y, al parecer, los artistas van en este automotor. Horas después, su rastro se perdió por completo.

Contexto: Él es el joven desaparecido en México que encendió las alarmas tras el hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos

Además, esta versión concuerda con lo dicho por Juan Camilo Gallego, manager de B King, quien dijo que su representado le confirmó que sostendría un almuerzo con dos personas y después lo recogerían, pero finalmente nunca llegó.

Por todo ello, el cónsul y las autoridades están casi seguras de que las víctimas se subieron el vehículo sin ningún problema, lo que descarta, por lo menos por ahora, la hipótesis sobre un posible secuestro.

"Lo que uno puede inferir de esto es que no fueron forzados a subirse a nada, sino que fueron llevados con una invitación a subirse al vehículo que los llevó a rumbo desconocido”, comentó.

El alto funcionario agregó en el diálogo: “Aquí no existía la intención de asesinarlos y desaparecer el rastro, lo que se quería era dejar un mensaje claro. Detrás de esto hay una descomposición del tema de derechos humanos”.

Por el momento, las autoridades mexicanas trabajan de la mano con las colombianas para esclarecer el crimen, conocer los motivos que hubo detrás de este y dar con el paradero de los responsables.

