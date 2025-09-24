El pasado 22 de septiembre fueron encontrados los cuerpos sin vida de los artistas B King y Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos en México, según reportaron medios locales.

Los colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera habían sido vistos por última vez el martes 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de la capital mexicana.

Desde ese momento comenzaron las investigaciones y una intensa búsqueda para lograr ubicar a los artistas. Sin embargo, la historia desencadenó en un trágico final con la aparición de los cadáveres de los jóvenes en el centro de México, generando incertidumbre sobre lo que realmente sucedido.

¿Quién es el joven desaparecido en México?

Un hombre identificado como Tayron Paredes Gamboa, según la ficha proporcionada por la Comisión Nacional de Búsqueda, es un joven venezolano de 27 años que se dedica a la música y trabaja de repartidor, está desaparecido desde el 19 de septiembre.

Daniela Paredes, quien se ha presentado en Facebook como la hermana de Tayron, afirmó que él habría ido a entregar a un domicilio y compartió una imagen de la última conversación que tuvieron.

“Estoy que me devuelvo. Puro monte, pero no sé qué onda”, le escribió el joven a su hermana junto a una fotografía en la que se ve una zona verde sin casas. Ella le respondió que sí lo tenían esperando, a lo que Tayron afirmó y agregó que no confiaba.

Él es el joven desaparecido en México. | Foto: Tomada de Facebook Daniela Paredes

Según el pantallazo, el último mensaje fue a las 4:02 y la última ubicación en la que aparecía era Huehuetoca, un municipio del estado de México. Desde ese momento se encendieron las alertas, convirtiéndose en noticia internacional, pero su paradero sigue siendo desconocido.

Asimismo, en otra de las publicaciones de la joven, aclaró que Tayron no es un DJ, tiene 29 años y no tiene relación con el caso de los artistas colombianos. Además, solicitó a los medios de comunicación y la comunidad que difundiera la información correcta para ayudar con la búsqueda.

¿Quién era B King?

Bayron Sánchez, más conocido por su nombre artístico B King, era un colombiano nacido en Santander, donde comenzó su carrera musical, pero criado y radicado en Medellín.

El artista se destacó por su impacto en el género de reguetón, pero su relación con la DJ y empresaria Marcela Reyes le permitió obtener mayor reconocimiento en el mundo digital y los medios de entretenimiento.