Marcela Reyes dio importante anuncio tras su ausencia por la muerte de B King: “De eso se trata la vida”

Tras una semana de que se oficializara la muerte de Bayron Sánchez, mejor conocido en el mundo artístico como B King, son varias las personas que se han pronunciado al respecto, especialmente, sus familiares, amigos y Marcela Reyes, con quien tuvo un matrimonio de más de siete años.

El divorcio, que se llevó a cabo en el mes de mayo, generó una gran polémica entre sus millones de seguidores, pues en su momento, el cantante manifestó que la mujer sería la responsable de cualquier suceso negativo que llegara a enfrentar.

La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante. | Foto: Instagram @marcelareyes - @bkingoficial / Montaje: Semana

Es por esto que, tras el hallazgo del cuerpo de B King, miles de personas hicieron comentarios al respecto y llegaron a culpar a la DJ y empresaria del fatídico hecho.

Como resultado, recibió amenazas de muerte a través de diversos mensajes, en los que llegaron a mencionarle que, la vida de su hijo Valentino también estaría en peligro.

En consecuencia, Marcela y su equipo legal emitieron varios comunicados en los que se expresaron por lo ocurrido y pidieron ayuda de las autoridades mexicanas y colombianas para esclarecer los hechos y probar a su vez, la inocencia de de la mujer.

En el más reciente video publicado en su cuenta de Instagram, Marcela Reyes afirmó que está de regreso para retomar sus compromisos laborales y presencia en internet.

“Bebés, hola, ¿cómo están? En serio les quería dar las gracias porque me he tomado el tiempo de entrar a mi DM y realmente, hay miles y miles de mensajes de muchísimo amor, de muchísimo apoyo y créanme que esto a uno le abraza el alma", dijo en el clip.

Por otro lado, mencionó que no puede mantenerse ausente más tiempo, pues tiene muchos gastos de los que hacerse responsable, además de un equipo de trabajo que depende de ella.

“Estoy de regreso, con toda la energía, volví para hacer lo que mejor sé hacer, que es trabajar. Ustedes saben que eso es lo que me apasiona y, aparte de que me apasiona, pues tengo una fila gigante que depende de mí”.

Terminó diciendo: “Aquí estoy, firme y lista y para trabajar, lista para sigamos creciendo juntos, para que sigamos viviendo mil experiencias, porque de eso se trata la vida, de vivir, vivir y vivir”.

Marcela Reyes y su expareja B king, el cantante que desapareció en México. | Foto: Instagram: @marcelayeres y @bkingoficial

Sus palabras generaron revuelo en la sección de los comentarios, en donde cientos de usuarios expresaron sus opiniones y muchos se mostraron molestos por su comportamiento.