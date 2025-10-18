Hermana de B King se sinceró en SEMANA y envió doloroso mensaje: “Quiero que me perdone”

Tras el asesinato de B King y DJ Regio Clown en México, el pasado mes de septiembre, los familiares de los artistas colombianos han expresado su dolor por medio de redes sociales, compartiendo fotografías, videos y recuerdos de los momentos más importantes que vivieron a su lado.

En entrevista con SEMANA, Stephanía Agudelo, hermana de B King, abrió su corazón y publicó las palabras que le gustaría decirle al hoy fallecido cantante.

B King junto a su hermana y su mamá. | Foto: Instagram @nanasc04

“A mi hermano me gustaría decirle que lo extraño demasiado, que yo sé que está en paz. Quiero que me perdone si en algún momento le fallé. Que yo voy a cuidar de mi mamá, y que nos ayude a esclarecer, que nos dé mucha luz para que todo lo que está en la oscuridad salga a la luz, y podamos estar tranquilas y saber qué fue lo que realmente le pasó a él y quiénes son los implicados”, mencionó con fuerte dolor.

Por otro lado, habló de los aprendizajes que le dejó, pues siempre estuvo luchando para cumplir sus sueños, sin dejar de lado la importancia de la familia.

“Mi hermano nos deja muchas enseñanzas. El recuerdo es el perdón, porque mi hermano estaba en un momento muy bueno de su vida, pero yo no sé si uno como ser humano sabe que se va a morir, o cómo sea ese proceso, pero mi hermano los últimos meses de vida estaba muy espiritual”, afirmó.

Agregó que estuvo dando consejos a cada uno de los miembros de su familia, además de mencionarles que permanecieran juntos y no se dejaran afectar por los problemas que se presentaran en la cotidianidad.

La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

“Estaba diciéndole a la familia que perdón, que estuviéramos unidos, que estuviéramos en paz”.

Finalmente, Agudelo dejó saber que lo guarda en su memoria y atesora los mejores momentos en los que compartieron y se dieron felicidad, pues durante toda su infancia permanecieron unidos, y con el paso de los años se convirtieron en apoyo y compañía especial para cumplir con cada uno de los sueños y propósitos que se plantearon.