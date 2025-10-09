Mánager de B King soltó nuevo detalle sobre el caso; involucra a Marcela Reyes

La muerte de los cantantes colombianos B King y DJ Regio Clown ha generado una gran cantidad de especulaciones por parte de las personas que se han mostrado atentos al caso, pues debido a la complejidad de la situación, son muy pocos los datos que han salido a la luz.

Rafael Poveda, reconocido periodista, habló con Juan Camilo Gallego Toro, manager de B King, con quien el artista viajó a México para realizar el que fue su último show en la capital de este país.

En la entrevista, publicada en el canal de YouTube de Más allá del silencio, el hombre reveló detalles de su relación con B King y cómo fue su dinámica.

“Yo llevo muchos años en la industria musical y nunca me había dolido un comentario, pero esto sí me ha dolido porque ese niño se convirtió en familia para mí. Yo llevaba más de cuatro años detrás de él y diciéndole que trabajáramos, le dije que trabajaba por un porcentaje, que no me tenía que pagar nada. Hace apenas tres meses y medio aceptó y estábamos felices”, dijo frente a las cámaras.

Por otro lado, Rafael Poveda le hizo una de las preguntas que más se han repetido desde que B King y DJ Regio Clown desaparecieron, pues se desconocía la razón por la que un artista del género del reguetón fue contratado para un evento de música electrónica.

“Para hablar de eso tendría que decir que hace tres meses y medio él decidió darme la oportunidad de trabajar con él y que hiciéramos un equipo, somos varios los que empezamos a trabajar el proyecto”, agregó.

Mencionó que, al momento de hacerlo parte de su lista de artistas, contaba con un total de 800 mi reproducciones y en el transcurso de tres meses, llegó a 10 millones, es decir, tuvo un crecimiento superior al 1000 %, lo que le dio la oportunidad de llamar la atención del público a nivel internacional.

Sin embargo, hizo una revelación importante y dejó saber que Marcela Reyes, también habría sido contactada por los organizadores del evento para hacer parte del show. No obstante, no habría llegado a un acuerdo. Situación que, hasta el momento, no había sido mencionada.