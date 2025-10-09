Suscribirse

Gente

Mánager de B King soltó nuevo detalle sobre el caso; involucra a Marcela Reyes

Juan Camilo Gallego habló en el pódcast ‘Más allá del silencio’, del periodista Rafael Poveda.

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 12:22 a. m.
Mánager de B King sorprendió con reciente confesión.
Mánager de B King sorprendió con reciente confesión | Foto: Instagram @marcelareyes - Captura Más allá del silencio / Montaje: Semana

La muerte de los cantantes colombianos B King y DJ Regio Clown ha generado una gran cantidad de especulaciones por parte de las personas que se han mostrado atentos al caso, pues debido a la complejidad de la situación, son muy pocos los datos que han salido a la luz.

Rafael Poveda, reconocido periodista, habló con Juan Camilo Gallego Toro, manager de B King, con quien el artista viajó a México para realizar el que fue su último show en la capital de este país.

En la entrevista, publicada en el canal de YouTube de Más allá del silencio, el hombre reveló detalles de su relación con B King y cómo fue su dinámica.

“Yo llevo muchos años en la industria musical y nunca me había dolido un comentario, pero esto sí me ha dolido porque ese niño se convirtió en familia para mí. Yo llevaba más de cuatro años detrás de él y diciéndole que trabajáramos, le dije que trabajaba por un porcentaje, que no me tenía que pagar nada. Hace apenas tres meses y medio aceptó y estábamos felices”, dijo frente a las cámaras.

Contexto: Hermana de B King confesó en SEMANA que el artista se manifestó en su casa: “Está en paz”

Por otro lado, Rafael Poveda le hizo una de las preguntas que más se han repetido desde que B King y DJ Regio Clown desaparecieron, pues se desconocía la razón por la que un artista del género del reguetón fue contratado para un evento de música electrónica.

“Para hablar de eso tendría que decir que hace tres meses y medio él decidió darme la oportunidad de trabajar con él y que hiciéramos un equipo, somos varios los que empezamos a trabajar el proyecto”, agregó.

Marcela Reyes habló sobre secreto en su relación.
Marcela Reyes habló sobre secreto en su relación. | Foto: Instagram @bkingoficial - YouTube Más allá del silencio / Montaje SEMANA

Mencionó que, al momento de hacerlo parte de su lista de artistas, contaba con un total de 800 mi reproducciones y en el transcurso de tres meses, llegó a 10 millones, es decir, tuvo un crecimiento superior al 1000 %, lo que le dio la oportunidad de llamar la atención del público a nivel internacional.

Sin embargo, hizo una revelación importante y dejó saber que Marcela Reyes, también habría sido contactada por los organizadores del evento para hacer parte del show. No obstante, no habría llegado a un acuerdo. Situación que, hasta el momento, no había sido mencionada.

Contexto: Hermana de B King le reveló a SEMANA momentos previos al viaje del artista a México: “Sintió algo en su corazón”

“La llamada la hace Regio, cuando Regio me llama, estaba con Rogelio, el mejor amigo de él y me dicen que tienen esta evento, que la verdad ellos querían contratar a Marcela Reyes, pero habían tenido un problema con una persona que ella quería llevar, no quiero enfatizar en eso. Cuando no la pudieron contratar, me llamaron a mí. Lo que se hablaba entre pasillos era que eso iba a generar controversia, que era el ex de Marcela Reyes", dijo frente a las cámaras.

