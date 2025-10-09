Hermana de B King le reveló a SEMANA momentos previos al viaje del artista a México: “Sintió algo en su corazón”

Stefania Agudelo, hermana del artista B King, quien fue encontrado sin vida, habló con SEMANA sobre los detalles previos al viaje de su hermano a México.

En primer lugar, destacó cuál fue la reacción de la familia del artista al conocer el festival de música al que asistiría:

“En el comedor, dice: ‘me invitaron a México’. Entonces nosotras nos quedamos como: ‘¿Te invitaron a México?’. Pues sí, quedamos con la duda porque mi hermano apenas otra vez estaba empezando a volver a hacer música, a creer en él. Ya después de ese divorcio que él tuvo, pues él estaba otra vez como encaminado para ponerle todo el empeño al tema de la música. Pero nos pareció raro porque, pues, no lo habían contratado aquí en Colombia. ¿Por qué México?”, destacó Stefania Agudelo, hermana del artista B King.

Por otra parte, resaltó las sensaciones que tuvo la madre del cantautor y los malos presentimientos que se desarrollaron previos al desplazamiento a tierras centroamericanas:

“Las primeras sensaciones… Mi mamá, ahora hablando con ella, me dice que ella desde el primer momento sintió algo en su corazón. No sabría qué, pero ella sintió algo en su corazón cuando mi hermano le muestra la foto de la persona que lo estaba invitando, que en este caso fue Regio Clown. Sí, sentimos un poco de desconfianza, pero como mi mamá me dice —y ha dicho—, pues ella no quería como quitarle los sueños a él. Él estaba muy entusiasmado de ir a México”, puntualizó a SEMANA Stefania Agudelo.

También relató cuál fue el primer contacto con el mánager del artista para informar sobre su desaparición y la angustia que invadió al núcleo familiar:

“Yo me levanté en la madrugada, yo estaba en Miami. Veo el DM, me escribe Juan Camilo y me dice: ‘Por favor, dame el número de su mamá’. Entonces me pareció muy extraño. Ya después veo… pero, ¿cómo así?, ¿qué pasó? Llamo a mi mamá a eso de las 2 de la mañana y mi mamá, pues en llanto, me dice: ‘Estefanía, Bayron no aparece, está desaparecido, ¿qué vamos a hacer?’”, destaca Agudelo.

A pesar de la búsqueda que realizaron las autoridades de México, la mamá de B-King temía lo peor. Además, su mánager inició la denuncia por desaparición para poder impulsar los procesos correspondientes: