La Guajira podría tener más agua que Bogotá

Nuestra riqueza no solo está en el subsuelo, está en el mar. Si soñamos con desalinizarlo, podríamos lograrlo. Y este no es un sueño romántico. Es un proyecto viable, técnico, estratégico. Pero, sobre todo, es un proyecto de justicia territorial. No puede haber justicia hídrica en Colombia si el único departamento con frontera marítima por el norte sigue dependiendo de carrotanques. No es cuestión de voluntad política. Es una obligación moral, ambiental y nacional.