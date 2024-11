O-O-Ovy On The Drums

Apagó el cel pa’ no dejarse pillar

Un parche rela, te ofrezco something

Pa’ tomar, estás voladita, no te van a pillar

Mami, estos shots , yo me los doy por ti

Mami, estos shots, yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga (Ja, ja)”.

No la cartelean ni en el Q’hubo”.

J Balvin, Blessd y Ryan Castro respondieron a la ola de críticas hacia ‘+57′, su nueva canción con Karol G: “No me importa”

Le tiro la labia pa’ que se me empelote

Me voy sin casco con ese tote (¡Pu-pu-pu!)

En la disco, nunca está en la silla (No)

Esa sonrisa en su boquita me confirma

Me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar (Ajá)

Me habla la real, ‘tá jugando a federball

Pide una de Ovy On The Drums, los novio’ no valen