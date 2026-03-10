Margarita Rosa de Francisco reaccionó al nombramiento de Aida Quilcué como fórmula de Iván Cepeda: “Colombia lo sabrá”

De cara a la primera vuelta de las elecciones, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció este lunes 9 de marzo quién será su fórmula a la Vicepresidencia.

La elegida es la senadora Aida Quilcué, reconocida por su trayectoria como dirigente social y representante de comunidades indígenas. Su nombre ha cobrado relevancia nacional en los últimos meses, especialmente después de que se conociera que fue secuestrada recientemente en el departamento del Cauca.

Con esta decisión, la campaña de Cepeda busca fortalecer su propuesta política de cara a los comicios, incorporando una figura vinculada a los procesos sociales y a la defensa de los pueblos indígenas en el país.

Paloma Valencia destaca a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Recia, talentosa e íntegra”

No obstante, una de las que decidió pronunciarse fue Margarita Rosa de Francisco, quien suele estar al tanto de todo lo que ocurre en el panorama político de Colombia.

La escritora compartió un inesperado post sobre la fórmula presidencial de Iván Cepeda, asegurando que se sentía bien al saber que una mujer como Aida Quilcué se daría a conocer en todo el país con este rol, en caso de llegar a la presidencia con el Pacto Histórico.

“¿Que quién es Aida Quilcué @aida_quilcue? Ahora toda Colombia lo sabrá. Qué bueno“, escribió en la publicación, abriendo la puerta a que cuatro mil personas reaccionaran.

Este movimiento político llevó a que muchos se preguntaran quién era la lideresa, intentando ver de fondo la forma en la que el candidato hizo la elección para su posible futuro político.

“Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Cric, senadora, Aida Quilcué”, dijo Cepeda en su anuncio.

Aida Quilcué es una figura poco reconocida en el país, pero una de las principales líderes de las comunidades indígenas. Ha encabezado a los nasa que tienen gran incidencia en el departamento del Cauca. Incluso, ella ha estado allí al frente de varios procesos, algunos de ellos cuestionados por algunos sectores.