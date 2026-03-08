El mensaje que envió Margarita Rosa de Francisco a pocas horas de las elecciones legislativas: “Sin miedo”

A pocas horas de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco envió un mensaje a sus seguidores.

A través de X, De Francisco afirmó que se necesita “reconfigurar el Congreso” y pidió votar “sin miedo y sin pereza”.

“Mañana sin miedo y sin pereza, amigos y amigas. Necesitamos reconfigurar el Congreso”, escribió en la red social, donde compartió un trino de Carolina Corcho, cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado de la República.

En días pasados, la actriz, que vive en Estados Unidos, acudió a votar, aprovechando que los colombianos que residen en el exterior pueden hacerlo durante la semana previa a los comicios en Colombia.

Tras sufragar, compartió en sus redes por quiénes lo hizo. Aseguró que respaldó la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado y a Gener Usuga, candidato a la Cámara del Frente Amplio por la circunscripción internacional.

“Voté Pacto y por @gener_usuga”, escribió, mientras ubicaba el certificado de votación.

Antes de ingresar al sitio de votación, De Francisco vivió una incómoda situación cuando fue abordada por un hombre en vía pública, lanzándole preguntas relacionadas con temas políticos. La actriz se mostró amable respondiendo puntual a los cuestionamientos.

Cuando el sujeto, presuntamente partidario de Abelardo de la Espriella —esto por la indumentaria que portaba—, la interrogó por su apoyo a Iván Cepeda, la famosa se mostró directa y clara, asegurando que no la iban a convencer de votar por el derechista.

“No me vas a convencer de votar por él… ni con una pistola en la sien le voto a este hombre”, dijo, refiriéndose a De la Espriella.

No obstante, aunque la conversación se mantuvo en el respeto, se notó lo incómodo que fue todo cuando le preguntaron por quién iba a votar entonces. Allí ella fue reiterativa en que el voto era secreto.

“Voy a ver. El voto es secreto”, comentó.

Recientemente, De Francisco generó múltiples comentarios con una nueva publicación en su cuenta de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.

En el mensaje, De Francisco habló de manera jocosa sobre una medida que tomaría en caso de aspirar a un cargo como la Presidencia de la República. En ese sentido, habló de prohibir el consumo de “arroz con sangre” y de las “tripas y vísceras”, en referencia a la fritanga.

“Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”, escribió en la red social.

El trino fue respondido por decenas de usuarios de la plataforma. Uno de ellos afirmó: “Básicamente, estás hablando de lo que come la gente pobre”.

“No entiendo tu obsesión con este tema. La carne es fundamental para una nutrición óptima y difícilmente reemplazable por otras fuentes de proteína”, señaló otro seguidor.