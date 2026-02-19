“Tómense el tiempo”: Margarita Rosa de Francisco invitó a ver el último consejo de ministros del presidente Petro, ¿por qué?

La actriz Margarita Rosa de Francisco invitó este jueves 19 de febrero a sus seguidores a ver el último consejos de ministros que lideró el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta en X, De Francisco pidió observar el encuentro del mandatario con sus altos funcionarios y no concentrarse “solamente” en las “particularidades” del caso de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que falleció de hemofilia A severa, cuyo caso causó conmoción y profundo rechazo en el país.

“Tómense el tiempo de ver este resumen del consejo de ministros para no concentrarse solamente en las particularidades del triste caso de Kevin. También se ha salvado la vida de muchísimos niños que morían por desnutrición, siendo el hambre una causa de muerte también inaceptable y devastadora como la muerte de Kevin”, dijo la actriz, quien a continuación hizo varios interrogantes sobre el sistema de salud.

“¿Por qué, si se paga por anticipado el monto destinado para medicamentos, estos no se suministran a los pacientes? ¿Por qué, si está más que probado el robo billonario y sistemático al sistema, no hay todavía castigo penal para los responsables y exigencia de devolución de esos dineros? ¿Por qué pretenden que el gobierno subsane el robo y no quienes lo cometieron? @FiscaliaCol“, sostuvo.

Muerte de Kevin Acosta, niño de 7 años que no recibió sus medicamentos: “El Gobierno lo abandonó”, dice la comunidad médica

Margarita Rosa reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

Recientemente, la artista volvió a captar la atención al compartir un mensaje llamativo en su cuenta oficial de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.

De Francisco habló sobre qué sería lo primero que haría si fuera candidata a la Presidencia de Colombia, teniendo en cuenta un detalle que le llamaba la atención. La famosa indicó que haría un cambio puntual, buscando dar giro a un símbolo patrio.

Margarita Rosa de Francisco Foto: Colprensa

De acuerdo con lo que explicó, la actriz, que respondió a un piropo que recibió en plataformas digitales, afirmó que modificaría el símbolo de la espada de Bolívar para no hacer alusión a la guerra, buscando ubicar otro detalle de connotación distinta.

“Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, dijo.

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

Las reacciones no se hicieron esperar, respondiendo al post para reprochar su idea o apoyarla con respecto a los significados de estas piezas patrias.

Varios aseguraron que iban de la mano con su filosofía, mientras que otros la atacaron por su estilo de vida y la inclinación política que llevaba.