Marbelle se destapó y contó por qué no se fue de Colombia; tenía todo listo en el exterior

Marbelle no pudo ocultar su tristeza por el triunfo de Gustavo Petro en los pasados comicios presidenciales y aseguró que no había posibilidad alguna de que se quedara en el país, ya que no comparte los ideales del cordobés.

“Dios te guarde, Colombia. Tranquilos, yo les dejo todo el cacas para ustedes. La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir. ¡Gracias por el abrazo! Ojalá les vaya bien a ustedes”, indicó en aquella oportunidad.

Tras tres meses de la llegada del líder del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, la cantante de música popular abrió su corazón en el programa The Suso’s show y confesó por qué no abandonó Colombia. Asimismo, indicó que tenía todo listo para iniciar una nueva etapa en el exterior.

La vallecaucana, de igual manera, aprovechó el diálogo con el reconocido humorista para desahogarse y aseguró que decidió quedarse para ser parte de La descarga, el nuevo concurso musical de Caracol Televisión.

“Aquí en Colombia se sufre de lo lindo [risas]. Un poco lo que han visto en el comercial fue lo que pasó. Estaba en un aeropuerto de otro país cuando me llamaron para participar en La descarga”, indicó inicialmente.

Luego, Marbelle añadió: “Este programa es la principal razón por la que regresé, por la que me quedé en el país. No ha sido una decisión fácil, pero no me arrepiento porque estoy haciendo realidad los sueños de muchos chicos. Además, estoy trabajando con tres grandes personas”.

La llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ afirmó finalmente en el espacio televisivo que espera que todo salga bastante bien y recalcó que le llamó mucho la atención la propuesta que le hizo Caracol Televisión.

En el comercial que presentó el canal para promocionar su nuevo reality se puede apreciar a la artista vallecaucana apuntó de coger un vuelo, pero decide quedarse para ser una de las mentoras de este.

Cabe recordar que la cantante de música popular confesó hace algunas semanas que ha sufrido de un fuerte matoneo por parte de los seguidores del presidente Petro desde hace años.

Pese a que no mencionó ningún nombre, la reconocida artista colombiana señaló que ese movimiento político tiene a varias personas encargadas para atacar a los opositores en las redes sociales, principalmente en Twitter.

“Esa es su profesión ahora, jefes de matoneadores del cacas [Petro]. Yo llevo siendo víctima de ellos y sus secuaces. Mandan a toda su recua de matoneadores”, manifestó en ese momento.

Marbelle, por otro lado, confirmó en agosto pasado que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, por lo que le pidió disculpas públicas a la vicepresidenta Francia Márquez luego de que en plena campaña electoral la calificara con adjetivos racistas, ya que la llamó ‘King Kong’ en repetidas ocasiones.

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, sentenció.