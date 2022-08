Atentos: Marbelle se retractó y se disculpó con Francia Márquez por “caricaturizarla” con trinos racistas y vincularla con las Farc

Marbelle llegó a un acuerdo con la vicepresidente, Francia Márquez, luego que en plena campaña electoral la artista colombiana la calificara con adjetivos que la ofendieron de manera directa, al llamarla ‘King Kong’. Ante esto, tuvo que salir a pedir disculpas públicas por medio de la red social Twitter.

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, se lee en la primera parte de su publicación.

“También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc”, agregó Marbelle.

De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. — MARBELLE (@Marbelle30) August 18, 2022

Al parecer, la rabia y los insultos que salieron de la cuenta de Twitter de Marbelle parecen estar apaciguándose. Esto quedó claro días atrás cuando compartió una reflexión sobre la llegada al poder de Gustavo Petro.

La cantante de música popular sorprendió a todos su seguidores y compartió con un retuit un mensaje sobre el mandato del cordobés que escribió en Twitter Piter Albeiro, famoso comediante colombiano. En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, el humorista puntualizó que nunca le desearía el mal al próximo gobierno debido a que la prioridad es que el país salga adelante.

“Desearle el mal al presidente es desearle el mal a mi gente, a mis amigos y a mi familia. Dios le dé sabiduría y haga las cosas que prometió para que las personas que votaron por él se sientan bien representados y los que no votamos por él también. Primero Colombia”, precisó.

Cabe mencionar que Piter Albeiro, al igual que la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’, cuestionó duramente al líder del Pacto Histórico durante la campaña electoral, y manifestó en repetidas oportunidades que no promulga sus ideas políticas.

Eso sí, dejó claro que se irá del país. Marbelle aseguró que no había posibilidad alguna de que se quedara en Colombia, ya que no comparte los ideales del cordobés. “Dios te guarde, Colombia. Tranquilos, yo les dejo todo el cacas para ustedes. La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir. ¡Gracias por el abrazo! Ojalá les vaya bien a ustedes”, indicó en aquel momento.

Según había revelado en meses anteriores la periodista de entretenimiento conocida como ‘La Negra Candela’ reveló que Marbelle habría sido contactada por empresarios internacionales que quieren llevarla de gira a otros países del continente o quizá más allá.

Según la periodista, los empresarios estaría convenciendo a la cantante de viajar para realizar una amplia lista de conciertos en diferentes países, por lo que Marbelle, ya habría contactado a su equipo de trabajo para empezar a armar los shows y tomar un avión lejos de Colombia. Según la misma periodista, hay un proyecto en México para tener una nueva artista que se ubicará como la reina de la música popular en el país, en reemplazo de Jenni Rivera, quien falleció en un dramático accidente.

De acuerdo con lo revelado por La Negra Candela, Marbelle luego de haber adquirido tanta popularidad en redes sociales podría tener ese perfil que los empresarios mexicanos estarían buscando para llenar el vacío.