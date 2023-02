Jean Carlos Centeno fue operado tras presentar un problema de salud: “estamos preocupados”

Jean Carlos Centeno se ubicó como uno de los representantes de la música vallenata en la industria nacional, debido a su extensa trayectoria artística. Con el paso de los años conquistó al público con su energía, sus letras y su voz, las cuales quedaron plasmadas en distintos temas.

Sin embargo, recientemente, el cantante colombo-venezolano se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios nacionales, debido a detalles que se conocieron de su salud. El artista tuvo que ser operado por un problema de salud que le detectaron los médicos, buscando equilibrar su bienestar.

Este tema salió a la luz en una reciente entrevista, según reseñó Pulzo, que concedió Jorge Celedón en Buen día, Colombia, programa matutino del Canal RCN. El vallenatero comentó un poco sobre la situación de su colega y amigo, quien pasó por el quirófano y se sometió a una cirugía importante.

jorge Celedón, cantante de vallenato. - Foto: getty images

De acuerdo con lo que mencionó el intérprete de Olvídala, Jean Carlos Centeno fue operado por una hernia hiatal que le detectaron. El cantante aseguró que su allegado tuvo que cancelar la gira de conciertos que estaba preparando, ya que le tenía que dar prioridad y cuidado a su salud.

Jorge Celedón indicó que estaban preocupados por el artista, pese a que sabían y conocían la fuerza que lo caracterizaba. El colombiano, oriundo de La Guajira, se mostró positivo en medio de la recuperación de su colega.

Ambos artistas compartieron en el Binomio de Oro de América. - Foto: Instagram @jeankcenteno

“Esperamos que se recupere. Estamos preocupados. Él es un duro y está para grandes cosas. Hay Jean Carlos para rato”, afirmó en diálogo con el programa de televisión.

De igual manera, Jorge Celedón aprovechó para hablar de Centeno y recordar el paso que tuvieron ambos por el Binomio de Oro de América, donde fortalecieron sus trayectorias y consolidaron sus voces en el género. En este discurso le deseó lo mejor, enfatizando en una recuperación pronta y satisfactoria.

“Él es mi hermano. Estuvimos 3 años en el Binomio de Oro de América. Yo canto con su agrupación y él canta con la mía. Él sí me había contado de la hernia y los problemas que había tenido antes que lo viera el médico. Estoy esperando a hablar con él para que me cuente los pormenores”, reveló en la entrevista, señalando que Jean Carlos Centeno habría lidiado con los malestares e incomodidades por esta hernia detectada.

Ana Karina Soto pasó duro momento de salud

La presentadora de televisión llamó la atención de los curiosos con una serie de contenidos en los que se mostró sobre una cama de hospital, mientras recibía atención médica. La colombiana indicó que había sido internada por una serie de malestares que le afectaron su salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Karina Soto reveló que tuvo que ir a un centro médico debido a un fuerte dolor que tenía y que le estaba generando bastante incomodidad. La presentadora contó que se trataba de cálculos renales, los cuales serían examinados por los especialistas.

“Buenos días a todos, buen día. Muy buenos días para todos, que no se pierdan las buenas costumbres… hay mucha gente que me escribe como: ‘Bueno, ¿y el saludito qué?’”, dijo al inicio del contenido.

Según relató la integrante de Buen día, Colombia, mientras se encontraba en el hospital le comenzó un insoportable dolor en las piernas, por lo que recurrió a pedir ayuda a las enfermeras para que le dieran algún medicamento para esa sensación.

“Me dio un dolor de piernas, pero impresionante, como si hubiera corrido la media maratón. Y yo dije: ‘bueno, entonces, ¿pasamos del dolor de cálculos al dolor de pierna?’. Y es que era insoportable. Me tocó decirles a las enfermeras para que me dieran dos pastillitas”, comentó en el clip.

Al entrar en detalles sobre su paso por el centro médico, Soto agregó que tuvo que ser internada también por una infección urinaria, la cual estaba siendo tratada con antibióticos. Sin embargo, en un resultado de examen se observó que la bacteria estaba haciendo resistencia, por lo que tendría que quedarse más días.

La presentadora contó lo que le había pasado - Foto: @karylamas

“Reporte… Yo les conté que me tuvieron que hospitalizar por cálculos en los riñones y una infección urinaria. Pues resulta que en el urocultivo salió que la bacteria era muy fuerte y que estaba haciendo resistencia a los antibióticos que me estaban poniendo. Entonces por eso me toca quedarme más días acá en la clínica, vamos a esperar a ver qué pasa, porque ya me pusieron un nuevo medicamento, un antibiótico más fuerte, esperemos que ese sí funcione, que reaccione bien mi cuerpo. Gracias a los que me mandaron los mensajitos”, agregó en su post.

La colombiana afirmó que les agradecía a todos aquellos que le comentaron su experiencia con los cálculos renales, que se preocuparon por ella y que intentaron estar pendientes de su salud. En uno de los videos dejó claro que estaría informando sobre su proceso, ya que no tenía ni idea de cuál sería el siguiente paso para recuperarse del todo.

Actualmente, la presentadora ya se recuperó, reincorporándose a sus actividades laborales y personales. La cucuteña reveló que estaba en proceso de mejorar, llevando al pie de la letra los cuidados necesarios para que su salud se mantuviera a la perfección.