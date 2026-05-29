‘Primetime’ con Robert Pattinson: el polémico regreso de ‘To Catch a Predator’ de la mano de A24

El actor británico Robert Pattinson asumirá el papel principal en Primetime, el próximo largometraje del estudio cinematográfico A24. La producción se basa en los hechos reales en torno a To Catch a Predator, el formato de telerrealidad de principios de los años 2000 que cambió la forma de abordar el periodismo de investigación criminal en la televisión estadounidense.

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De acuerdo con reportes publicados por el medio especializado Deadline, la película se centrará en la experiencia de Chris Hansen, el periodista que se convirtió en el rostro visible de To Catch a Predator, un segmento especial emitido dentro del programa Dateline NBC.

La dinámica del espacio televisivo consistía en documentar los esfuerzos para desenmascarar a presuntos pedófilos. Para ello, el equipo de producción, en colaboración con organizaciones civiles y fuerzas del orden, utilizaba agentes encubiertos que se hacían pasar por menores de edad en salas de chat de internet. Una vez se pactaba una cita, los sospechosos acudían a viviendas equipadas con cámaras ocultas, donde Hansen los confrontaba antes de ser arrestados por las autoridades.

El programa gozó de altos índices de audiencia y abrió un debate público sobre los peligros de la explotación infantil en la era emergente del internet. No obstante, la propuesta también enfrentó severas críticas debido a los métodos empleados, los cuales generaron dilemas éticos sobre el uso del entretenimiento televisivo combinando la justicia y la exposición pública masiva.

El largometraje situará una parte clave de su narrativa en el año 2006, un período crítico para la producción original. Según registros de la industria recogidos por portales como TVInsider, el formato enfrentó un cuestionamiento legal y ético determinante tras un operativo en Murphy, Texas. En dicha acción, Bill Conradt, un fiscal de distrito que había sido objeto de la investigación encubierta, se suicidó en su residencia en el momento en que las autoridades y las cámaras del programa ingresaban a ejecutar una orden de registro.

Este suceso derivó en acciones legales por parte de la familia del implicado en contra de la cadena NBC, lo que se considera de manera extendida como el principal detonante para la posterior cancelación definitiva del programa en 2008.

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Primetime marca el debut en el cine de ficción del director Lance Oppenheim, quien previamente ha desarrollado su carrera en el ámbito documental con títulos como Some Kind of Heaven y Spermworld. El guion está a cargo de Ajon Singh, mientras que la producción cuenta con el respaldo de Square Peg, en alianza con Icki Eneo Arlo, la compañía productora del propio Robert Pattinson.

El avance preliminar del filme sugiere una propuesta que se distancia del formato biográfico convencional para ofrecer una mirada analítica sobre la cultura de la telerrealidad y el consumo masivo de la humillación pública. En el elenco, Pattinson está acompañado por las actrices Merritt Wever y Phoebe Bridgers, además del actor Skyler Gisondo. El estreno de la cinta está proyectado para la temporada de otoño de 2026.