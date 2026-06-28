Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi encabeza la lista ante las grandes estrellas del deporte

Este 28 de junio de 2026 comenzó la ronda de 16avos del Mundial de 2026, en donde un total de 32 equipos compiten para avanzar a las siguientes fases y llegar al aclamado trofeo del balompié.

Así quedaron las tablas de todos los grupos en el Mundial 2026

Las grandes estrellas del fútbol han marcado su huella durante el Mundial. Prácticamente todos los nombres reconocidos han dejado un sabor de gol: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior, Lamine Yamal y Luis Díaz son algunos de los más destacados durante el torneo.

Aun así, el torneo ofrece la capacidad de conocer nuevos nombres que comienzan a dejar huella y resaltar su nombre ante los fanáticos del deporte.

El máximo goleador del Mundial de Fútbol 2026

Con corte a la ronda de 16avos del Mundial de Fútbol 2026, Lionel Messi es hasta la fecha el máximo goleador del torneo. El astro argentino, de 39 años, encabeza la lista gracias a los 6 tantos que logró durante la fase de grupos.

El capitán y referente de la selección de Argentina ha sido una de las mayores tendencias del torneo, al seguir rompiendo récords y destacándose como uno de los mejores jugadores del mundo.

Lionel Messi Foto: DeFodi Images via Getty Images

Durante su paso en el Mundial, Messi ha logrado consolidarse como el máximo goleador en la historia del torneo, con 19 tantos, superando en esta edición al alemán Miroslav Klose.

El actual campeón y Balón de Oro de la competición sigue buscando consolidarse y aportar a su selección para seguir avanzando en las siguientes rondas del Mundial 2026.

No obstante, tiene varios jugadores de talla mundial que lo siguen detrás y que ya saben lo que es enfrentarlo en fases finales; algunos de ellos son nada más y nada menos que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los referentes de la selección francesa.

Mbappé celebra uno de los goles contra Francia. Foto: AP Photo/Adam Hunger

En el caso de Mbappé, la época de Mundial es sumamente exitosa para la estrella del Real Madrid, alcanzando en solo tres ediciones los 16 goles, igualando a Klose y con altas probabilidades de superarlo. En la actual competencia, el francés tiene un total de 4 goles.

La misma cifra la tiene su compatriota Dembelé, el actual ganador del Balón de Oro y campeón de la Champions League.

Ousmane Dembelé celebrando uno de sus goles ante Noruega. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Otro nombre que también ha destacado ha sido el de Erling Haaland, el atacante del Manchester City, quien en su primera vez en el Mundial ha logrado conseguir 4 tantos.

Erling Haaland Foto: AP Photo/Charles Krupa

La estrella de la selección de Brasil, Vinicius Jr., es otro nombre de alto impacto que ha conseguido esta misma cantidad, al haberle marcado en cuatro ocasiones durante el transcurso del Mundial.

Vinicius Junior hizo doblete para Brasil. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Así está actualmente la tabla de goleadores del Mundial 2026: