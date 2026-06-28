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Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi encabeza la lista ante las grandes estrellas del deporte

Los jugadores siguen buscando aumentar sus cifras.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

28 de junio de 2026 a las 3:41 p. m.
Así se vive la tabla de goleadores durante el Mundial .
Así se vive la tabla de goleadores durante el Mundial . Foto: Getty Images

Este 28 de junio de 2026 comenzó la ronda de 16avos del Mundial de 2026, en donde un total de 32 equipos compiten para avanzar a las siguientes fases y llegar al aclamado trofeo del balompié.

Se terminó la fase de grupos del Mundial 2026. Repase cómo quedaron las tablas finales.
Así quedaron las tablas de todos los grupos en el Mundial 2026

Las grandes estrellas del fútbol han marcado su huella durante el Mundial. Prácticamente todos los nombres reconocidos han dejado un sabor de gol: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior, Lamine Yamal y Luis Díaz son algunos de los más destacados durante el torneo.

Aun así, el torneo ofrece la capacidad de conocer nuevos nombres que comienzan a dejar huella y resaltar su nombre ante los fanáticos del deporte.

El máximo goleador del Mundial de Fútbol 2026

Con corte a la ronda de 16avos del Mundial de Fútbol 2026, Lionel Messi es hasta la fecha el máximo goleador del torneo. El astro argentino, de 39 años, encabeza la lista gracias a los 6 tantos que logró durante la fase de grupos.

El capitán y referente de la selección de Argentina ha sido una de las mayores tendencias del torneo, al seguir rompiendo récords y destacándose como uno de los mejores jugadores del mundo.

Lionel Messi contra Austria
Lionel Messi Foto: DeFodi Images via Getty Images

Durante su paso en el Mundial, Messi ha logrado consolidarse como el máximo goleador en la historia del torneo, con 19 tantos, superando en esta edición al alemán Miroslav Klose.

El actual campeón y Balón de Oro de la competición sigue buscando consolidarse y aportar a su selección para seguir avanzando en las siguientes rondas del Mundial 2026.

No obstante, tiene varios jugadores de talla mundial que lo siguen detrás y que ya saben lo que es enfrentarlo en fases finales; algunos de ellos son nada más y nada menos que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los referentes de la selección francesa.

Mbappé celebra uno de los goles contra Francia.
Mbappé celebra uno de los goles contra Francia. Foto: AP Photo/Adam Hunger

En el caso de Mbappé, la época de Mundial es sumamente exitosa para la estrella del Real Madrid, alcanzando en solo tres ediciones los 16 goles, igualando a Klose y con altas probabilidades de superarlo. En la actual competencia, el francés tiene un total de 4 goles.

La misma cifra la tiene su compatriota Dembelé, el actual ganador del Balón de Oro y campeón de la Champions League.

France's Ousmane Dembele, center, celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and France in Foxborough, Mass., near Boston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Ousmane Dembelé celebrando uno de sus goles ante Noruega. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Otro nombre que también ha destacado ha sido el de Erling Haaland, el atacante del Manchester City, quien en su primera vez en el Mundial ha logrado conseguir 4 tantos.

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Erling Haaland Foto: AP Photo/Charles Krupa

La estrella de la selección de Brasil, Vinicius Jr., es otro nombre de alto impacto que ha conseguido esta misma cantidad, al haberle marcado en cuatro ocasiones durante el transcurso del Mundial.

Vinicius Junior hizo doblete para Brasil.
Vinicius Junior hizo doblete para Brasil. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Así está actualmente la tabla de goleadores del Mundial 2026:

NombrePaísGoles
Lionel MessiArgentina6
Vinicius JúniorBrasil4
Kylian MbappéFrancia4
Ousmane DembéléFrancia4
Erling HaalandNoruega4
Deniz UndavAlemania3
Matheus CunhaBrasil3
Jonathan DavidCanadá3
Harry KaneInglaterra3
Ismael SaibariMarruecos3
Elijah JustNueva Zelandia3
Brian BrobbeyPaíses Bajos3
Yoane WissaRD Congo3
Ismaïla SarrSenegal3
Johan ManzambiSuiza3
Kai HavertzAlemania2
Riyad MahrezArgelia2
Marko ArnautovicAustria2
Ermin MahmicBosnia-Herz.2
Leandro TrossardBélgica2
Cyle LarinCanadá2
Daniel MuñozColombia2
Nicolas PépéCosta de Marfil2
Mikel OyarzábalEspaña2
Folarin BalogunEstados Unidos2
Jude BellinghamInglaterra2
Ramin RezaeianIrán2
Ayase UedaJapón2
Daichi KamadaJapón2
Julián QuiñonesMéxico2
Cody GakpoPaíses Bajos2
Crysencio SummervillePaíses Bajos2
Cristiano RonaldoPortugal2
Pape GueyeSenegal2
Anthony ElangaSuecia2
Yasin AyariSuecia2
Ruben VargasSuiza2
Maximiliano AraujoUruguay2
Felix NmechaAlemania1
Jamal MusialaAlemania1
Leroy SanéAlemania1
Nathaniel BrownAlemania1
Nico SchlotterbeckAlemania1
Abdulelah Al AmriArabia Saudita1
Nadhir BenboualiArgelia1
Amine GouiriArgelia1
Rafik BelghaliArgelia1
Giovani Lo CelsoArgentina1
Lautaro MartínezArgentina1
Connor MetcalfeAustralia1
Nestory IrankundaAustralia1
Marcel SabitzerAustria1
Romano SchmidAustria1
Sasa KalajdzicAustria1
Jovo LukicBosnia-Herz.1
Kerim AlajbegovicBosnia-Herz.1
Alexis SaelemaekersBélgica1
Kevin De BruyneBélgica1
Romelu LukakuBélgica1
Hélio VarelaCabo Verde1
Kevin PinaCabo Verde1
Nathan SalibaCanadá1
Promise DavidCanadá1
Hassan AlhaydosCatar1
Jaminton CampazColombia1
Luis DíazColombia1
Amad DialloCosta de Marfil1
Franck KessiéCosta de Marfil1
Ante BudimirCroacia1
Martin BaturinaCroacia1
Nikola VlašićCroacia1
Petar MusaCroacia1
Petar SučićCroacia1
Livano ComenenciaCurazao1
Gonzalo PlataEcuador1
Nilson AnguloEcuador1
Emam AshourEgipto1
Mahmoud SaberEgipto1
Mohamed SalahEgipto1
Mostafa ZikoEgipto1
TrezeguetEgipto1
John McGinnEscocia1
Lamine YamalEspaña1
Álex BaenaEspaña1
Alexander FreemanEstados Unidos1
Auston TrustyEstados Unidos1
Giovanni ReynaEstados Unidos1
Sebastian BerhalterEstados Unidos1
Bradley BarcolaFrancia1
Désiré DouéFrancia1
Caleb YirenkyiGhana1
Derrick LuckassenGhana1
Wilson IsidorHaití1
Marcus RashfordInglaterra1
Aymen HusseinIrak1
Mohammad MohebbiIrán1
Daizen MaedaJapón1
Junya ItoJapón1
Keito NakamuraJapón1
Ali OlwanJordania1
Mousa Al TamariJordania1
Nizar AlRashdanJordania1
Achraf HakimiMarruecos1
Yassine GessimeMarruecos1
Soufiane RahimiMarruecos1
Luis RomoMéxico1
Mateo ChávezMéxico1
Raúl JiménezMéxico1
Álvaro FidalgoMéxico1
Leo ØstigårdNoruega1
Marcus PedersenNoruega1
Thelo AasgaardNoruega1
Finn SurmanNueva Zelandia1
Matías Galarza FondaParaguay1
Maurício MagalhãesParaguay1
Jan van HeckePaíses Bajos1
Virgil van DijkPaíses Bajos1
João NevesPortugal1
Nuno MendesPortugal1
Rafael LeãoPortugal1
Fiston MayeleRD Congo1
Hwang In-beomRep. de Corea1
Oh Hyeon-gyuRep. de Corea1
Ladislav KrejčíRepública Checa1
Michal SadílekRepública Checa1
Ibrahim MbayeSenegal1
Iliman NdiayeSenegal1
Habib DiarraSenegal1
Teboho MokoenaSudáfrica1
Thapelo MasekoSudáfrica1
Alexander IsakSuecia1
Mattias SvanbergSuecia1
Viktor GyökeresSuecia1
Breel EmboloSuiza1
Granit XhakaSuiza1
Arda GülerTurquía1
Kaan AyhanTurquía1
Orkun KökçüTurquía1
Hazem MastouriTúnez1
Omar RekikTúnez1
Agustín CanobbioUruguay1
Abbosbek FayzullaevUzbekistán1
Eldor ShomurodovUzbekistán1