Miguel Uribe Londoño se sincera sobre Paloma Valencia y dice todo lo que piensa de ella: “Espero que no me vaya a perseguir”

Miguel Uribe Londoño, candidato a la Presidencia, habló en El Debate de SEMANA acerca de las elecciones del mes de mayo y se sinceró sobre lo que piensa de Paloma Valencia, a quien acusó de hostigar a su hijo asesinado Miguel Uribe Turbay.

Según contó, el problema entre Valencia y su hijo inició en el año 2024 por cuenta de una encuesta en la que Miguel salió por delante. “Ella y María Fernanda lo único que resuelven es atacarlo y hostigarlo”, manifestó.

Tras esto, hubo otras situaciones en las que, desde su juicio, las dos le lanzaron duros comentarios al congresista. “Comienzan a decir que él tiene un comportamiento mafioso, que de dónde saca plata y solo porque ellas no tenían una gran capacidad de convocatoria”, manifestó.

“Miguel estaba muy dolido y se sentía muy atormentado por la forma en la que ellas lo estaban tratando a él. […] Ahora lo quieren utilizar para la campaña; me parece que este no es el momento de conseguir votos con su nombre”, añadió.

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Por otra parte, Uribe Londoño afirmó que no cree que la militante del Centro Democrático pase a segunda vuelta. “Nunca me voy a referir mal a ella”, dejó en claro, pese a que cree que recibió maltrato de su parte.

“En caso de que yo no pase a segunda vuelta, el que pasa es Abelardo de la Espriella. […] A Paloma le faltó coherencia con lo que hizo. Me parece que esa mezcla con su vicepresidente, Juan Daniel Oviedo, no cuadra para los electores del Centro Democrático”, sostuvo.

Uribe Londoño remarcó que no conoce al exdirector del Dane y que le parece una buena persona, pero considera que sus banderas no son acordes con las del partido que hoy es oposición. “Eso no tiene coherencia”, remarcó.

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“Hay unas posiciones que Oviedo las puede tener; cada uno decide qué piensa, pero eso no va con el Centro Democrático”, complementó.

Por otra parte, remarcó que Iván Cepeda no puede ser presidente de Colombia porque continuaría con lo que está haciendo Petro. Por lo mismo, aseguró que si él no pasa a segunda vuelta, sino que es Abelardo, lo apoyará para derrotar al petrismo.

“Yo creo que él será mejor gobernante; no veo a Paloma con capacidad de hacer una buena presidencia. Fueron 12 años en el Senado en los que yo a ella no le vi el empuje. […] Si gana, pues ya veremos, pero no la veo”, expresó.

Pero hubo una frase que dijo poco después y que llamó mucho la atención: “Así como ella le dice a Cepeda que no la vaya a matar, yo le digo a ella que ojalá no me vaya a perseguir mucho por lo que estoy diciendo”.