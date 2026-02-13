Nación

Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía dice que información para imputar cargos a Augusto Rodríguez era “muy precaria”

La imputación contra el director de la UNP tenía fecha y pruebas, pero ordenaron retirarla.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 5:56 a. m.
Augusto Rodríguez.
Augusto Rodríguez. Foto: Campaña Miguel Uribe/Montaje:SEMANA

La polémica por la imputación que nunca ocurrió en contra de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por las presuntas omisiones en la entidad que facilitaron el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tiene un nuevo capítulo.

Desde la Fiscalía advirtieron que la información en poder de la fiscal a cargo del proceso, al momento de tomar la decisión, esto es, imputar cargos por prevaricato por omisión, era muy precaria, de ahí que se tomó la determinación de retirar la solicitud de imputación, lo que la fiscal planteó como siguiente paso en la denuncia contra Augusto Rodríguez.

La conclusión resulta confusa cuando fuentes de la propia Fiscalía advirtieron que los hechos materia de investigación fueron profundizados por la fiscal a cargo del proceso, tanto como para llegar a la determinación de solicitar la imputación por el delito de prevaricato por omisión, que luego le ordenaron retirar.

Formalmente, desde la Fiscalía aseguraron que se trató de evitar una duplicidad de investigaciones y desgastar los esfuerzos del ente acusador en los mismos hechos, esto entendiendo que se creó un grupo de tareas especiales para investigar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Medellín

Audiencias aplazadas y una decisión que podría golpear la candidatura de Daniel Quintero: así avanza el proceso para saber si Juan David Palacio va a la cárcel

Bogotá

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la Virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

Nación

La selva llora a su guardián: misteriosa muerte de reconocido indígena del Putumayo es atribuida a una fruta amazónica

Bogotá

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

Medellín

Graves inundaciones en La Estrella, Antioquia, por desbordamiento de una quebrada: “Hay riesgo de avalancha”

Medellín

Medellín figura entre las ciudades con mayor tráfico del mundo en 2025: conductores perdieron 6 días de su año en un carro

Bogotá

Bloqueos de recicladores en Bogotá se levantan: gremio celebra acuerdo con el Gobierno Petro

Nación

Ricardo Roa: los reparos de la Procuraduría a la Fiscalía por archivar investigación contra el presidente de Ecopetrol

Nación

Corte Suprema rechaza tutela con la que Carlos Ramón González pretendía tumbar orden de captura

Nación

“Le cortó las piernas con una sierra”: la historia del carpintero que en Cundinamarca mató y desmembró a su jefe; la Fiscalía lo capturó

Insisten en que se respeta la independencia y autonomía de los fiscales, sin embargo, y a través de resoluciones, señalan los funcionarios de la Fiscalía, se termina por interferir en los procesos que adelantan los fiscales, como la que justamente tenía prevista la imputación contra Augusto Rodríguez.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reacciona a imputación por el caso Miguel Uribe: “No sé si hay algún interés”

Ahora es la misma Fiscalía la que advierte que la información contenida en la solicitud de imputación que hizo la fiscal del caso era “precaria”, lo que de plano anticipa que el proceso contra el director de la UNP tendrá un camino distinto a la imputación de cargos, decisión autónoma e independiente, que fue retirada por orden de las directivas del ente acusador.

SEMANA conoció detalles de una resolución que se convirtió en la respuesta de la Fiscalía tras el retiro de la imputación de cargos en contra de Augusto Rodríguez. Un documento que advierte la necesidad de incluir a la fiscal del caso en el grupo de tareas especiales que se creó por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay.
Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

“Fiscal 295 seccional, adscrita a la Unidad de delitos contra la Administración Pública, contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y contra los Mecanismos de Participación Democrática, con el objetivo de aportar su conocimiento, así como socializar o compartir de ser pertinente los elementos que sean útiles para la noticia criminal”, señala la resolución.

Aseguraron desde el acusador que lo que esperan es evitar juicios sin los elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la inferencia razonable de autoridad o participación de quienes resultan implicados, que para el caso, era justamente el funcionario a cargo de la seguridad y protección del precandidato presidencial.

Más de Nación

Rodríguez negó que existan 23 solicitudes formales de reforzamiento del esquema a nombre del senador.

Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía dice que información para imputar cargos a Augusto Rodríguez era “muy precaria”

Juan David Palacio y Daniel Quintero.

Audiencias aplazadas y una decisión que podría golpear la candidatura de Daniel Quintero: así avanza el proceso para saber si Juan David Palacio va a la cárcel

Empresario Gustavo Aponte.

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la Virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

Óscar Eduardo Jelpud, indígena, guía turístico creador de Chigayaco, falleció en las últimas horas.

La selva llora a su guardián: misteriosa muerte de reconocido indígena del Putumayo es atribuida a una fruta amazónica

El crimen del empresario ocurrió el 11 de febrero.

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

Inundaciones en La Estrella, Antioquia.

Graves inundaciones en La Estrella, Antioquia, por desbordamiento de una quebrada: “Hay riesgo de avalancha”

Las personas gastaron más de 150 horas en trancones en el 2025.

Medellín figura entre las ciudades con mayor tráfico del mundo en 2025: conductores perdieron 6 días de su año en un carro

Las protestas de los recicladores en Bogotá comenzaron el 10 de febrero y se levantaron este jueves, 12 de febrero.

Bloqueos de recicladores en Bogotá se levantan: gremio celebra acuerdo con el Gobierno Petro

Pagos

Impuesto predial y vehicular en Bogotá podrán pagarse con billeteras digitales y en cuotas sin intereses: estas son las nuevas opciones

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Suspenden nuevamente audiencia que definirá si exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es enviado o no a la cárcel

Noticias Destacadas