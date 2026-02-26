Fiscalía acusó formalmente a alias el Costeño por ser el cerebro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este jueves, 26 de febrero, a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o alias Chipi, por su posible responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025.

De acuerdo con el ente investigador, este hombre sería el cerebro detrás de todo el plan para ejecutar el crimen en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño. Foto: Suministrada

Las pruebas recolectadas hasta el momento dejan en evidencia que el sujeto definió los roles que cumplieron los otros implicados antes, durante y después del ataque, que llevó a que el militante del Centro Democrático estuviera varios días internado hasta que finalmente no resistió y falleció.

Alias El Costeño supuestamente coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, las cuales tuvieron lugar en distintos puntos de la capital del país.

“También estaría involucrado en las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que ocurrió el atentado”, precisó la Fiscalía.

Alias El Costeño sería el responsable de organizar todo el hecho criminal. Foto: POLICIA NACIONAL

Además, el material probatorio indica que habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que, posteriormente, le disparó en varias oportunidades a Uribe Turbay. Asimismo, Arteaga Hernández estuvo presente en la zona y habría visto cómo se dio el hecho.

Por todo esto, alias Chipi deberá responder en juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

En un comunicado, el ente investigador recordó que por este mismo crimen han sido vinculadas nueve personas. Hasta el momento se logró la condena de dos: alias Gabriela mediante un preacuerdo y el menor que accionó el arma de fuego, quien recibió sanción en los términos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).