Nación

Fiscalía acusó formalmente a alias el Costeño por ser el cerebro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El sujeto es señalado de ser el responsable de diseñar todo el plan para matar al senador.

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 3:32 p. m.
El Costeño y Miguel Uribe Turbay
El Costeño y Miguel Uribe Turbay Foto: Policía/Semana

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este jueves, 26 de febrero, a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o alias Chipi, por su posible responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025.

De acuerdo con el ente investigador, este hombre sería el cerebro detrás de todo el plan para ejecutar el crimen en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño.
Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño. Foto: Suministrada

Las pruebas recolectadas hasta el momento dejan en evidencia que el sujeto definió los roles que cumplieron los otros implicados antes, durante y después del ataque, que llevó a que el militante del Centro Democrático estuviera varios días internado hasta que finalmente no resistió y falleció.

Así reaccionó alias Gabriela al ser condenada a 21 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: todo quedó en cámara

Alias El Costeño supuestamente coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, las cuales tuvieron lugar en distintos puntos de la capital del país.

