Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Gabriela

Tras la aprobación del preacuerdo, la jueza primera especializada de Bogotá condenó a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En el preacuerdo, alias Gabriela aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas de fuego.

Condenan a alias Gabriela por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/i66h4ygXcI — Revista Semana (@RevistaSemana) February 23, 2026

Según la investigación de la Fiscalía General, la joven fue la encargada de entregarle el arma de fuego al menor de edad que le disparó al senador y precandidato presidencial mientras daba un discurso político en el parque Golfito, en el barrio Modelia, en la tarde del 5 de julio de 2025.

En su declaración ante una fiscal de la Unidad de Vida, que fue revelada en exclusiva por SEMANA, la joven —que se dedicaba al modelaje web— aseveró que fue contactada por un hombre que se identificó con el sobrenombre del Viejo.

Esta persona, que era uno de los jefes de una banda que delinquía en el occidente de Bogotá, le entregó información clara y precisa sobre la forma en cómo se debía conseguir un arma de fuego y a un menor de edad para “un trabajo”.

De película; con esta jugada capturaron a alias Gabriela, implicada en caso de Miguel Uribe Turbay: “Nunca se dio cuenta”

“Si la persona moría, le iban a dar 10 millones de pesos; de lo contrario, le pagarían 600 o 700 mil pesos”, señaló en su declaración la joven, quien fue capturada en Florencia, Caquetá, cuando se disponía a viajar a un lugar recomendado por otro de los jefes de la organización.

Uno de los jefes, conocido como el Costeño, le recomendó, después del atentado sicarial contra el dirigente político del Centro Democrático, que saliera de Bogotá a los llanos. Esto con el fin de que realizara un curso de drones y de francotirador con las disidencias.

En varias oportunidades, la mujer ha temido por su vida e integridad personal, asegurando que la persona conocida como el Viejo “es un señor muy poderoso” dentro del mundo criminal.

En la diligencia judicial que se celebró en la tarde de este lunes, los sujetos procesales pidieron que no se le otorgue ningún beneficio judicial a la joven, entiéndase libertad condicional o una detención domiciliaria.

Varias pruebas documentales, testimoniales y técnicas permitieron concluir en la investigación que la joven hizo parte activa del grupo conocido como “Plata o Plomo”, en el que se entregaba información sobre los movimientos del congresista.

Estos datos permitieron desarrollar actividades de logística con el fin de planear la forma en cómo iba a ser atacado el dirigente político, quien, pese a varias peticiones, no contaba con un robusto esquema de seguridad.

La joven aparece en varios videos de la cámara de seguridad del barrio Modelia acompañando al menor de edad en inmediaciones del parque El Golfito, entregando información sobre la persona a la que iba dirigido el ataque sicarial.

Igualmente, estuvo en el lugar hasta que se cometió el atentado.