Judicial

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Gabriela

La mujer fue la encargada de entregarle el arma al menor de edad que le disparó al senador y precandidato presidencial.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 4:28 p. m.
Alias Gabriela fue condenada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Alias Gabriela fue condenada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

Tras la aprobación del preacuerdo, la jueza primera especializada de Bogotá condenó a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En el preacuerdo, alias Gabriela aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas de fuego.

Según la investigación de la Fiscalía General, la joven fue la encargada de entregarle el arma de fuego al menor de edad que le disparó al senador y precandidato presidencial mientras daba un discurso político en el parque Golfito, en el barrio Modelia, en la tarde del 5 de julio de 2025.

En su declaración ante una fiscal de la Unidad de Vida, que fue revelada en exclusiva por SEMANA, la joven —que se dedicaba al modelaje web— aseveró que fue contactada por un hombre que se identificó con el sobrenombre del Viejo.

Nación

Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

Nación

Crisis en Guaviare: encuentran a tres soldados que estaban desaparecidos en medio de combates con alias Calarcá

Medellín

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Cali

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Vehículos

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Nación

Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

Nación

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

Bogotá

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Gente

María Claudia Tarazona destapó el angustioso instante cuando supo del atentado a Miguel Uribe Turbay: “Podía perder la pierna”

Gente

María Claudia Tarazona, entre lágrimas, confesó cómo le contó a su hijo sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Papá no lo logró”

Esta persona, que era uno de los jefes de una banda que delinquía en el occidente de Bogotá, le entregó información clara y precisa sobre la forma en cómo se debía conseguir un arma de fuego y a un menor de edad para “un trabajo”.

De película; con esta jugada capturaron a alias Gabriela, implicada en caso de Miguel Uribe Turbay: “Nunca se dio cuenta”

“Si la persona moría, le iban a dar 10 millones de pesos; de lo contrario, le pagarían 600 o 700 mil pesos”, señaló en su declaración la joven, quien fue capturada en Florencia, Caquetá, cuando se disponía a viajar a un lugar recomendado por otro de los jefes de la organización.

Uno de los jefes, conocido como el Costeño, le recomendó, después del atentado sicarial contra el dirigente político del Centro Democrático, que saliera de Bogotá a los llanos. Esto con el fin de que realizara un curso de drones y de francotirador con las disidencias.

En varias oportunidades, la mujer ha temido por su vida e integridad personal, asegurando que la persona conocida como el Viejo “es un señor muy poderoso” dentro del mundo criminal.

En la diligencia judicial que se celebró en la tarde de este lunes, los sujetos procesales pidieron que no se le otorgue ningún beneficio judicial a la joven, entiéndase libertad condicional o una detención domiciliaria.

YouTube video 4vh4dBo1GmQ thumbnail

Varias pruebas documentales, testimoniales y técnicas permitieron concluir en la investigación que la joven hizo parte activa del grupo conocido como “Plata o Plomo”, en el que se entregaba información sobre los movimientos del congresista.

Estos datos permitieron desarrollar actividades de logística con el fin de planear la forma en cómo iba a ser atacado el dirigente político, quien, pese a varias peticiones, no contaba con un robusto esquema de seguridad.

La joven aparece en varios videos de la cámara de seguridad del barrio Modelia acompañando al menor de edad en inmediaciones del parque El Golfito, entregando información sobre la persona a la que iba dirigido el ataque sicarial.

Igualmente, estuvo en el lugar hasta que se cometió el atentado.

Más de Nación

Temblor Colombia

Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

"De manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, y en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, las operaciones sostenidas se realizan en este municipio para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región", informaron las autoridades.

Crisis en Guaviare: encuentran a tres soldados que estaban desaparecidos en medio de combates con alias Calarcá

Avioneta accidentada en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad.

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Operativo contra el contrabando en Bogotá.

Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

Vista general de la ciudad de Caracas el 25 de diciembre de 2024, tras la llegada de polvo del Sahara a Venezuela, un fenómeno natural que ocurre anualmente.

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

La movilización de solidaridad por Miguel Uribe en Bogotá.

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Noticias Destacadas