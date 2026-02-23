Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: jueza le ordena al Inpec valorar el “nivel de riesgo” de alias Gabriela

Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, fue sentenciada a 21 años de prisión tras aceptar su participación en los hechos que rodearon la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado en julio de 2025.

En la decisión, que se emitió después de avalar el preacuerdo firmado entre la joven y la Fiscalía General, la jueza especializada de Bogotá reseñó que con su actuar se afectó de manera grave a la sociedad.

Pese a que no se le otorgaron beneficios judiciales, en la emisión del fallo se le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) revisar la situación de riesgo de alias Gabriela, quien hace poco manifestó que temía por su integridad.

“En atención al deber reforzado de protección que recae sobre el Estado respecto de las personas privadas de la libertad, se oficiará al Inpec para que, de manera inmediata, valore el nivel de riesgo y adopte las medidas de protección, separación, vigilancia y ubicación que resulten necesarias, incluida, de acuerdo a sus protocolos, la asignación de un área de mayor seguridad”, enfatizó la jueza.

Esta es la sentencia completa que condena a alias Gabriela por la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vkQgF1PzD1 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 23, 2026

Por esto, el Instituto le deberá enviar en los próximos días un informe al despacho o al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad que corresponda la determinación adoptada y su sustento.

En otra de las determinaciones, el juzgado ordenó el decomiso definitivo del dinero que le fue incautado a la joven cuando fue capturada en el departamento del Caquetá.

“Una vez ejecutada la sentencia, se ordena que dicha suma sea puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Fondo Especial para la Administración de Bienes, incluida su administración y destinación conforme a la normatividad”, explicó la jueza.

Debido a que ninguna de las partes presentó recurso de apelación, la sentencia quedó en firme y ejecutoriada. La joven, en una audiencia celebrada el pasado 15 de enero, le ofreció excusas públicas a los familiares y amigos del dirigente del Centro Democrático.