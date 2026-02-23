Judicial

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: jueza le ordena al Inpec valorar el “nivel de riesgo” de alias Gabriela

La joven fue sentenciada a 21 años de prisión tras reconocer, en un preacuerdo, su participación en la logística del atentado.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 6:07 p. m.
Alias Gabriela aceptó en un preacuerdo su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, fue sentenciada a 21 años de prisión tras aceptar su participación en los hechos que rodearon la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado en julio de 2025.

En la decisión, que se emitió después de avalar el preacuerdo firmado entre la joven y la Fiscalía General, la jueza especializada de Bogotá reseñó que con su actuar se afectó de manera grave a la sociedad.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Otro menor de edad iba a participar”. Así narraba como “iba a romper la piñata”. Indignante

Pese a que no se le otorgaron beneficios judiciales, en la emisión del fallo se le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) revisar la situación de riesgo de alias Gabriela, quien hace poco manifestó que temía por su integridad.

“En atención al deber reforzado de protección que recae sobre el Estado respecto de las personas privadas de la libertad, se oficiará al Inpec para que, de manera inmediata, valore el nivel de riesgo y adopte las medidas de protección, separación, vigilancia y ubicación que resulten necesarias, incluida, de acuerdo a sus protocolos, la asignación de un área de mayor seguridad”, enfatizó la jueza.

Por esto, el Instituto le deberá enviar en los próximos días un informe al despacho o al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad que corresponda la determinación adoptada y su sustento.

En otra de las determinaciones, el juzgado ordenó el decomiso definitivo del dinero que le fue incautado a la joven cuando fue capturada en el departamento del Caquetá.

Alias Gabriela confesó cuánto dinero costó el arma con la que sicario de 14 años disparó a Miguel Uribe Turbay: “Un juguetote”

“Una vez ejecutada la sentencia, se ordena que dicha suma sea puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Fondo Especial para la Administración de Bienes, incluida su administración y destinación conforme a la normatividad”, explicó la jueza.

Debido a que ninguna de las partes presentó recurso de apelación, la sentencia quedó en firme y ejecutoriada. La joven, en una audiencia celebrada el pasado 15 de enero, le ofreció excusas públicas a los familiares y amigos del dirigente del Centro Democrático.

