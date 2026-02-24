Nación

Así reaccionó alias Gabriela al ser condenada a 21 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: todo quedó en cámara

La jueza aceptó el preacuerdo al que la mujer llegó con la Fiscalía y fue condenada en las últimas horas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 9:18 a. m.
Alias Gabriela durante la audiencia en la que se confirmó su condena.
Alias Gabriela durante la audiencia en la que se confirmó su condena. Foto: API

Tras varios meses desde el atentado y la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, finalmente fue condenada Katherine Andrea Martínez Martínez, más conocida con el alias de Gabriela, quien en su momento confesó que participó en el magnicidio.

Mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas de fuego.

Vemos a un señor con gafas hablando con un micrófono,
Alias Gabriela y el senador Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

Este martes, 23 de febrero, la jueza primera especializada de Bogotá aceptó el preacuerdo y condenó a Martínez Martínez, quien deberá pagar 21 años de cárcel después de que quedara en evidencia que fue pieza clave dentro de todo el plan que se diseñó para acabar con la vida del militante del Centro Democrático.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Gabriela

En la transmisión que se hizo de la audiencia se ve la reacción que tuvo alias Gabriela mientras que la togada leía la decisión y confirmaba la cantidad de años que deberá estar en prisión. En un principio, se le observó a la mujer con las manos entrecruzadas y apoyadas en su boca, mientras miraba fijamente a la cámara.

Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Cali

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Nación

Video muestra el momento exacto en el que carro arrolla y mata a vigilante: se llevó hasta la reja en un complejo de Valledupar

Bogotá

Golpe en Bogotá a banda que utilizaba curioso logo para marcar la droga que comercializaba

Bogotá

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

Cali

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Nación

Meteorólogo Max Henríquez y su amargo recuerdo a propósito del caso Diana Ospina: “Le echaron escopolamina”

Nación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: jueza le ordena al Inpec valorar el “nivel de riesgo” de alias Gabriela

Nación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Gabriela

Gente

María Claudia Tarazona destapó el angustioso instante cuando supo del atentado a Miguel Uribe Turbay: “Podía perder la pierna”

En los primeros segundos, la hoy condenada no se movió absolutamente nada, simplemente escuchaba a la jueza y, en algunas ocasiones, cerró los ojos.

Poco después, quitó sus manos de la cara e hizo un gesto con la boca mirando hacia el suelo. Nuevamente, fijó sus ojos en la cámara, pero al mismo tiempo movió en repetidas oportunidades sus manos y las deslizó por el cabello.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: jueza le ordena al Inpec valorar el “nivel de riesgo” de alias Gabriela

Una vez la jueza confirmó que aprobaba el preacuerdo y, por ende, era condenada a 21 años de cárcel, alias Gabriela se echó un poco para atrás y agachó la mirada por pocos segundos. Tras esto, volvió a prestar atención a la cámara y estuvo atenta a lo que sucedía en la audiencia.

De acuerdo con las investigaciones, Martínez Martínez fue la encargada de recoger el arma de fuego y, posteriormente, se la entregó al adolescente de 15 años que le disparó a Miguel Uribe.

Tras la condena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tendrá que evaluar el riesgo de alias Gabriela y, a partir de ahí, escoger la cárcel en la que deberá estar por los próximos 21 años.

Más de Nación

Cortes de agua en Medellín.

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Las principales vías de ingreso y salida de Cali se encuentran totalmente monitoreadas por los agentes de tránsito de la ciudad, que establecieron puestos de control e hicieron un llamado a la precaución a la hora de conducir. La falta de documentación, el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las principales causas de multas y llamados de atención. Fotos Raúl Palacios / El País.

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Estas imágenes muestran el momento exacto en el que se presentó el accidente.

Video muestra el momento exacto en el que carro arrolla y mata a vigilante: se llevó hasta la reja en un complejo de Valledupar

Capturados en Bogotá

Golpe en Bogotá a banda que utilizaba curioso logo para marcar la droga que comercializaba

Esta importante vía sufrirá un cierre que afectará la movilidad.

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Max Henríquez y Diana Ospina

Meteorólogo Max Henríquez y su amargo recuerdo a propósito del caso Diana Ospina: “Le echaron escopolamina”

.

Melquisedec Torres, el periodista que estuvo en el regreso de Diana Ospina, habla con SEMANA y revela detalles

Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de rferencia

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Noticias Destacadas