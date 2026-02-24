Así reaccionó alias Gabriela al ser condenada a 21 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: todo quedó en cámara

Tras varios meses desde el atentado y la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, finalmente fue condenada Katherine Andrea Martínez Martínez, más conocida con el alias de Gabriela, quien en su momento confesó que participó en el magnicidio.

Mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas de fuego.

Alias Gabriela y el senador Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

Este martes, 23 de febrero, la jueza primera especializada de Bogotá aceptó el preacuerdo y condenó a Martínez Martínez, quien deberá pagar 21 años de cárcel después de que quedara en evidencia que fue pieza clave dentro de todo el plan que se diseñó para acabar con la vida del militante del Centro Democrático.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Gabriela

En la transmisión que se hizo de la audiencia se ve la reacción que tuvo alias Gabriela mientras que la togada leía la decisión y confirmaba la cantidad de años que deberá estar en prisión. En un principio, se le observó a la mujer con las manos entrecruzadas y apoyadas en su boca, mientras miraba fijamente a la cámara.

En los primeros segundos, la hoy condenada no se movió absolutamente nada, simplemente escuchaba a la jueza y, en algunas ocasiones, cerró los ojos.

Poco después, quitó sus manos de la cara e hizo un gesto con la boca mirando hacia el suelo. Nuevamente, fijó sus ojos en la cámara, pero al mismo tiempo movió en repetidas oportunidades sus manos y las deslizó por el cabello.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: jueza le ordena al Inpec valorar el “nivel de riesgo” de alias Gabriela

Una vez la jueza confirmó que aprobaba el preacuerdo y, por ende, era condenada a 21 años de cárcel, alias Gabriela se echó un poco para atrás y agachó la mirada por pocos segundos. Tras esto, volvió a prestar atención a la cámara y estuvo atenta a lo que sucedía en la audiencia.

De acuerdo con las investigaciones, Martínez Martínez fue la encargada de recoger el arma de fuego y, posteriormente, se la entregó al adolescente de 15 años que le disparó a Miguel Uribe.

Tras la condena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tendrá que evaluar el riesgo de alias Gabriela y, a partir de ahí, escoger la cárcel en la que deberá estar por los próximos 21 años.