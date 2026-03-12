Marca recién llegada a Colombia, la más vendida en China en 2026: Chery y BYD, atentos en el gigante asiático

Geely Auto inició 2026 consolidando su liderazgo en el mercado automotor chino y reforzando su expansión internacional. En febrero, la compañía registró 206.160 vehículos vendidos a nivel global, manteniendo crecimiento interanual por segundo mes consecutivo.

La firma Zeekr hace parte del conglomerado de Geely. Foto: Getty Images

En el acumulado de enero–febrero, las ventas alcanzaron 476.327 unidades solo en China, confirmando una tendencia sostenida de crecimiento.

Los vehículos de nueva energía (NEV), que incluyen las marcas Geely, Lynk & Co y Zeekr, continúan siendo un motor clave de desempeño. En febrero, las ventas NEV totalizaron 117.488 unidades, un incremento interanual del 19%.

En el primer bimestre del año, las ventas electrificadas alcanzaron 241.740 unidades, con un crecimiento del 10% frente al mismo periodo de 2025.

El portafolio NEV de la marca Geely registró 73.125 unidades vendidas en febrero, con modelos estratégicos liderando sus respectivos segmentos:

Geely EX2 superó las 610.000 unidades acumuladas desde su lanzamiento.

acumuladas desde su lanzamiento. Geely EX5 superó las 250.000 unidades en ventas acumuladas.

en ventas acumuladas. Geely STARRAY EM-i mantiene ventas mensuales superiores a 10.000 unidades y ya supera las 180.000 unidades acumuladas.

Exportaciones, gran impulso para la marca

En el frente internacional, Geely reportó 60.879 unidades exportadas en febrero, lo que representa un crecimiento interanual del 138%.

De ese total, 40.852 unidades correspondieron a vehículos NEV, equivalentes al 67 % de las exportaciones, reflejando la creciente demanda global por modelos electrificados.

La venta de carros eléctricos impulsó el mercado local y las exportaciones. Foto: Getty / Montaje Semana

El desempeño de 2026 se apoya en un 2025 histórico, cuando Geely alcanzó 3.024.567 unidades vendidas, superando su meta anual y registrando un crecimiento interanual del 39%.

Las ventas de vehículos de nueva energía ascendieron a 1.687.767 unidades, con un incremento del 90%.

En medio de la gran oferta de vehículos que se producen en China Geely ha consolidado su propuesta con altos estándares de seguridad, luego de que el Geely STARRAY EM-i obtuviera cinco estrellas en Euro NCAP y ANCAP.

Además, la compañía fue incluida en el Anuario de Sostenibilidad Global S&P 2026 como el único fabricante automotriz chino reconocido como “Industry Mover”.

¿Cuántos carros se vendieron en China en 2025?

El mercado automotor en China tiene cifras que parecen de otro planeta. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM),se vendió un carro por segundo, pues se contabilizaron más de 34,3 millones de unidades matriculadas en 2025.

Las exportaciones de vehículos eléctricos siguen en aumento. Foto: 123RF

Este registro significa una nueva marca, pues se trata de un incremento del 9,4 % frente a los datos de 2024, y le permitió al gigante asiático acumular 17 años consecutivos como el mayor consumidor de vehículos del mundo.

En cuanto a las exportaciones, China también fue el país que más vehículos envió al exterior en 2025, superando a Japón. En total, colocó en otros países más de 7 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del 21,1 % frente a 2024.

Respecto a los vehículos híbridos enchufables y eléctricos, las exportaciones alcanzaron las 2,61 millones de unidades, una cifra que duplicó lo logrado en 2024 y que tuvo como protagonista a la compañía Chery, con 1,34 millones de automóviles destinados al exterior.