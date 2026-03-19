BMW presentó al mundo el nuevo Serie 3 eléctrico: trae herramientas nuevas para la marca y promete gran autonomía

BMW presentó al mundo el nuevo BMW Serie 3 eléctrico, uno de los carros emblemáticos de la firma alemana que ha dado el salto tecnológico. Su carácter deportivo y su diseño atractivo han sido características que lo han acompañado a lo largo de los años y en esta oportunidad no fue la excepción.

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El BMW i3 fue presentado al mundo en Alemania. Foto: BMW / API

El totalmente nuevo BMW i3 eléctrico realza el carácter familiar del BMW Serie 3 con características adicionales y únicas.

Como segundo modelo de la Neue Klasse, representa un salto tecnológico hacia una nueva era. El primer Serie 3 totalmente eléctrico para el mercado global, se lanzará en la versión BMW i3 50 xDrive, que cuenta con un motor eléctrico en cada eje.

La potencia combinada del sistema es de 469 hp/345 kW1, con un par motor (torque) máximo de 476 lb-ft/645 Nm1.

De igual forma, la tecnología BMW eDrive de sexta generación, altamente eficiente, junto con el nuevo BMW Panoramic iDrive y la unidad de mando Heart of Joy, también estarán presentes dando nuevas sensaciones a la hora de conducirlo.

Con BMW Symbiotic Drive, la experiencia de conducción asistida también entra en una nueva era. Este nuevo auto también representa una interpretación moderna de las características de diseño distintivas de un típico sedán de la compañía alemana.

Como representante del nuevo lenguaje de diseño, el nuevo BMW i3 tiene atributos que le permiten ser reconocido como un Serie 3: seguro, dinámico e inteligente.

Las proporciones deportivas características de la marca se reflejan en el nuevo diseño de 2.5 volúmenes. Destacan la larga distancia entre ejes, la cabina que se inclina hacia la parte trasera y los voladizos cortos.

La cara con cuatro ojos es familiar, pero a la vez nueva. La línea de la parrilla de riñones tradicional de BMW y los faros dobles se fusionan en una firma luminosa innovadora, creando una unidad poderosa y expresiva.

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BMW incorporó detalles y herramientas nuevas a este modelo. Foto: BMW / API

La parte trasera, con luces traseras horizontales prominentes, resalta aún más la precisión y el avance tecnológico.

Las acentuadas aperturas de las ruedas enfatizan el carácter deportivo y ancho del nuevo BMW i3. El interior ofrece una gran amplitud y aprovecha al máximo todas las posibilidades del concepto del vehículo, que está orientado de manera consistente hacia la electromovilidad.

Al mismo tiempo, el interior se centra en el diseño deportivo orientado al conductor. El nuevo BMW Panoramic iDrive no solo define el interior moderno y acogedor, sino que también inaugura un nuevo nivel de orientación al conductor, característico de BMW.

La unidad de mando de alto rendimiento Heart of Joy da forma a la experiencia de conducción del BMW i3. Sus respuestas son diez veces más rápidas que en los sistemas anteriores.

Junto con otras tres unidades de mando de alto rendimiento, el Heart of Joy forma la pieza central de la nueva arquitectura de software y electrónica.

¿De cuánto será su autonomía?

Su autonomía es de hasta 900 kilómetros (de acuerdo con el ciclo de prueba WLTP). Las capacidades de carga en corriente continua (DC) de hasta 400 kW también reducen drásticamente los tiempos de carga.

El cargador rápido DC puede recargar energía para hasta 400 km1 en 10 minutos (de acuerdo con ISO 12906 en el ciclo WLTP).

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El BMW Serie 3 ha sido uno de los carros icónicos de la marca alemana. Foto: BMW / API

La tecnología BMW eDrive de sexta generación proporciona los requisitos para este progreso rápido. Con motores eléctricos altamente eficientes, tecnología de 800 voltios y nuevas baterías de alto voltaje con nuevas celdas cilíndricas.

El BMW i3 inicia su producción en la planta del BMW Group en Múnich, que es la planta matriz del grupo, apartir de agosto de 2026.