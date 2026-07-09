Fiscalía revela cómo un hombre habría ocultado el asesinato de su hermano en Cundinamarca, fue enviado a prisión

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario contra John Jairo Muñoz Ciprián, de 45 años, señalado de asesinar a su hermano y de intentar ocultar el cuerpo al abandonarlo en un basurero de Fusagasugá, Cundinamarca.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio de 2026 al interior de la vivienda del hoy procesado. La investigación, adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió establecer que, presuntamente, tras cometer el homicidio, el hombre sacó el cuerpo del inmueble con el fin de ocultar la evidencia.

Dos días después, el 7 de julio, uniformados de la Policía Nacional encontraron el cadáver en un basurero del barrio Gaitán. La víctima estaba envuelta en una lona azul y presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

Las cámaras de seguridad fueron una de las principales pruebas recopiladas por los investigadores, pues, según la Fiscalía, registraron el momento en que el presunto agresor retiró el cuerpo de la vivienda para abandonarlo.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

La captura fue realizada por servidores del CTI, en coordinación con la Policía Nacional, en el municipio de Fusagasugá.

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Violencia en Colombia sigue preocupando

Este caso se conoce en medio de un panorama de preocupación por la violencia en el país. De acuerdo con cifras de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa, se presentaron entre enero y mayo de 2026, 5.792 homicidios, lo que representa un incremento cerca de un 3 % frente al mismo periodo del año anterior, reflejando una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades.

A ello se suma el reporte del Observatorio del Delito de Observadores Col, que advirtió que las masacres en Colombia crecieron un 75 % durante el primer semestre de 2026 frente a todo 2025. Según ese balance, hasta el 4 de julio se habían documentado 71 masacres, mientras que en todo el año anterior se registraron 80.

El informe también señala que la letalidad aumentó de forma considerable. Mientras en 2025 se contabilizaron 328 víctimas, en apenas seis meses de 2026 la cifra ya llegaba a 330 personas asesinadas, lo que representa un incremento cercano al 101 % en la tasa de letalidad, evidenciando el deterioro de la situación de seguridad en varias regiones del país.