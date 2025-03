Luis Carlos Reyes contra Benedetti: el todos contra todos se impone. Las dudas que deja la impresionante sacada de trapos al sol

Las explosiones públicas han sido una constante en el gobierno de Gustavo Petro. Pero la que sucedió este domingo entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes fue particular. El exministro de Comercio, recién salido del gabinete, y el ministro del Interior, que apenas lleva unas semanas, se trenzaron en una discusión enorme por la red social X, tras un comentario de la suegra del Benedetti, Adelina Covo, en una entrevista con SEMANA.

La conversación de la exmagistrada con el periodista Francisco Arguello terminó desatando un vendaval que nadie anticipaba y que parece que irá para largo. Adelina, una mujer curtida en la política, se ha dedicado a defender a su yerno en cuerpo y alma, pese a las tempestades que han vivido al interior de la familia y que ella misma asegura ya están superadas. En su entrevista, la jurista presenta a Benedetti casi como un redentor en un gobierno que “perdió el rumbo” y señala que la izquierda no habría llegado al poder sin su ayuda y que si “él empieza a manejar el proyecto político, se reeligen en 2026″.

Covo defendió incluso los impresentables audios de Benedetti contra Laura Sarabia, en los que él mismo compara lo que sucedió con el proceso 8.000 y asegura que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña y que si cuenta lo que sabe “nos caemos todos”.

En su explosiva respuesta a la mujer más poderosa del gobierno, Benedetti dice: “Con tanta mier... que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”.

Covo, pese a todo lo que el país escuchó que dijo Benedetti, aseguró que “Armando estaba borracho el día en que envió esos audios. Tenía unos tragos adentro. De pronto estaba fanfarroneando”, y reiteró que “no hay secretos”.

La señora Adelina estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de @AABenedetti.



Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de @petrogustavo estaban alineadas: cero clientelismo. https://t.co/zNX6ggtrYD — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) March 9, 2025

El exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, al leer esa respuesta, se fue lanza en ristre contra el jefe de la cartera del Interior y su suegra. “La señora Adelina estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas: cero clientelismo”.

Desde ese trino, la pelea escaló vertiginosamente. Benedetti y su suegra contestaron de inmediato. Él lo llamó “mentiroso” e “inepto” y lo acusó de que, durante su gestión, “el contrabando se disparó como nunca y convirtió la entidad en la agencia de empleo de los amigos de ‘Pitufo’”.

¡@luiscrh miente! Durante su gestión en la Dian el contrabando se disparó como nunca y convirtió la entidad en la agencia de empleo de los amigos de ‘Pitufo’. Ahora, además de mentiroso, pretende ocultar su ineptitud. El déficit fiscal de 2024 se debió a su desastrosa baja… — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 9, 2025

También criticó su falta de resultados en el recaudo y advirtió que iba a emprender acciones penales, tras este intento de desprestigiarlo que, según él, es solo un “intento desesperado por ganar likes ahora que está desocupado”.

Adelina Covo no fue menos dura. “El tal Reyes, en cambio, es un paracaidista que ha ocupado dos de los cargos nacionales más importantes sin haber demostrado mérito alguno. Es el único en la historia que ha usado la DIAN para convertirse en influencer, mientras el contrabando y la baja recaudación hacían estragos en la economía del país”, dijo.

Sorprendida, pero lastimosamente se ha vuelto costumbre tener que pelear (sin ganas) contra ciertos oportunistas que ascienden sin mérito:



1.A pesar de estar con @petrogustavo desde la campaña a la Alcaldía de Bogotá (2011) y coordinar que, medio millón de votos llegaran a las… — Adelina Covo (@adelina_covo) March 9, 2025

Reyes intentó lanzar un ataque aún más certero y publicó, sin hacer ningún comentario, de un chat en el que el mismo Benedetti le pide que nombre a tres personas en la Dian, tanto en Barranquilla como en Cartagena. Esa última publicación desató una respuesta aún más dura del ministro del Interior. “Además de mentiroso, usted es un payaso”, dijo.

.@luiscrh además de mentiroso, usted es un payaso! En el chat que muestra es más que evidente que yo no le exigía nada a cambio y mucho menos lo presioné para que hiciera nada, entre otras cosas porque no era congresista ni tenía una investidura que generara ningún tipo de… — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 9, 2025

La pintoresca pelea abre muchos interrogantes. Los primeros, como señala el profesor de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, son de tiempos. Si Luis Carlos Reyes consideraba que no eran éticas esas recomendaciones, “¿Por qué solo hasta ahora las hace públicas? ¿Qué le impedía denunciar esto cuando le hicieron estas peticiones non-sanctas? y quizás la más importante ¿Le informó al presidente Gustavo Petro de estas peticiones que le estaban haciendo su hijo, Armando Benedetti y la señora Covo?”.

Reyes contestó parcialmente a esas críticas: “Como ha sido ampliamente reportado, estos hechos los puse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el año pasado, cuando vi que mi salida de la DIAN por no ceder a estas presiones era inminente”.

Hay otro punto que tampoco está del todo claro y es si Reyes finalmente siguió o no la recomendación de Benedetti. Cuando el exministro publicó el trino, muchos le respondieron que si estaba en desacuerdo con esa recomendación, porque finalmente Nancy Patricia Holguín sí había sido supuestamente nombrada por él. Reyes desmintió esa información y aseguró que se trataba de una funcionaria de carrera.

“La nombraron” = es una funcionaria de carrera de la DIAN desde antes de mi llegada a la DIAN, fue directora seccional en administraciones pasadas y no fue nombrada durante mi gestión. https://t.co/QTqNwLUDc9 — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) March 10, 2025

En la página de la Función Pública se puede ver que la ingeniera entró en 1996 como inspectora en la DIAN y que sigue trabajando hasta la fecha. La prensa local da cuenta que para 2017 ya se desempeñaba como Directora Seccional de Impuestos de Barranquilla.

El otro frente que queda abierto es el de Papá Pitufo. ¿Tuvo que ver Reyes con el zar del contrabando? Si esto fuera así, Reyes habría elegido uno de los caminos más difíciles para una eventual defensa: el ataque a los dos superpoderosos de este y todos los gobierno: Roy Barreras y Armando Benedetti.

El exministro ha emprendido una cruzada con dos políticos tan curtidos como controvertidos pero hasta ahora intocables. La pelea con Barreras pudo haberle costado el puesto. O en todo caso, quedó claro que aun con la dura revelación que hizo sobre el embajador en el Reino Unido, Petro no solo no salió a respaldarlo, sino que le aceptó la renuncia la semana pasada.

En medio del escándalo de Papá Pitufo, Reyes había puesto a Barreras como un bully que lo había amenazado con el fin de lograr que pusiera sus fichas en la DIAN. “Eres un tipo prometedor, eres como un futbolista estrella, imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas”, contó en la W Radio que le había dicho Barreras al presentarle su lista de “sugerencias” para la entidad. Ese mismo día se conoció un listado en excel que Reyes le había entregado a la fiscalía detallando las cuotas que cada político le había pedido. A Roy no le pasó nada, y Reyes sí se quedó sin puesto.

Según Luis Carlos Reyes, Roy Barreras hizo cinco recomendaciones en la Dian. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

La historia de este domingo puso nuevamente en el debate público a Nicolás Petro. El hijo del presidente, según Reyes, estaba cuando Adelina Covo le pidió “las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti”. El exdiputado, enredado en un proceso penal por enriquecimiento ilícito, y quien narró a SEMANA cómo había recibido dineros para la campaña de su papá, todavía no se ha pronunciado.

Sin embargo, cuando el sol estaba a sus espaldas y, distanciado del presidente, decidió contar detalles de lo que había sido la campaña en la costa, Nicolás Petro sí había hablado de Benedetti a quien él le adjudicaba haber sido la persona por medio de la cual llegó Euclides Torres. El empresario, según él, habría sido el gran financiador de la campaña en la costa caribe y luego, por medio de Laura Sarabia, habría logrado poner a sus recomendados.

Las respuestas de Benedetti a Reyes dejaron otras dudas. Por ejemplo, ¿Tiene rabo de paja también el exministro? Por ahora no se sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que fue mencionado en una grabación que está en poder de las autoridades, en medio del escándalo de Papá Pitufo. SEMANA lo reveló en una reciente portada con el expediente del zar del contrabando.

Allí, la revista narra cómo en una de las pruebas conocidas por SEMANA, Camilo Gómez, ficha de Papá Pitufo, habla con el agente encubierto y afirma: “En esta película, en esta película, esto usted no lo ve, en esta película aparece esta persona, sí, ¿usted sabe quién es, no? Él es el mejor amigo de Petro, el mejor amigo de mi tío, y el director de la Unidad de Protección, este hijueputa, este hijueputa…”. El agente encubierto, para aclarar de quién se trataba, volvió a preguntar y la respuesta fue clara: “Augusto Rodríguez, este man fue el que puso a Orejas, es el que puso a Sandra Peláez”. Orejas sería el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes. Por cuenta de esto, el exministro fue citado a declarar en la Corte Suprema de Justicia.

Gracias Luis Carlos — Juan Ricardo (@juanortega3) March 10, 2025

Reyes tampoco estuvo exento de cuestionamientos en su gestión por cuenta de sus nombramientos. Una investigación de Bloomberg en Línea reveló cómo el entonces ministro no había logrado poner en propiedad cargos clave, porque las personas que él quería no cumplían los requisitos. El medio económico narró que en junio de 2024, cuando asumió el puesto, Reyes pasó tres hojas de vida para los viceministerios, pero estas fueron devueltas por el área jurídica, porque, entre otras, no cumplían la experiencia. Pasados ocho meses de gestión y ad portas de dejar el cargo, tampoco había nombramientos en propiedad en dos entidades clave: Fontur e Innpulsa.

Este domingo también salieron críticas sobre el recaudo de la DIAN durante su gestión. Según la entidad, esta cifra cayó 4,3% en 2024 (que fue de $267,2 billones frente a los $279,4 billones de 2023). Para el 2023, el recaudo bruto había sido equivalente al 96,3% de la meta establecida ($290,06 billones) para la vigencia. A su salida del cargo, Reyes se defendió de quienes calificaban como pobre esa gestión. “En 200 años de historia, Colombia nunca había recaudado tanto la administración tributaria...No solo estoy tranquilo, sino que estoy supremamente orgulloso de todo lo que hicimos en estos 21 meses”, dijo en una entrevista a SEMANA.

Del lado que apunta a Benedetti hay muchas más claridades. Por ejemplo, no hay dudas de que él sí recomendó a esas personas para la DIAN. Lo que no se ha determinado hasta ahora es si esa injerencia que él buscaba tener en la DIAN es ilegal. Y, aunque controvertido, ese pulso lo está ganando el ministro.

Benedetti lo dice en su trino. “En el chat que muestra es más que evidente que yo no le exigía nada a cambio y mucho menos lo presioné para que hiciera nada, entre otras cosas porque no era congresista ni tenía una investidura que generara ningún tipo de influencia en usted”, asegura.

La fiscal general Luz Adriana Camargo ha defendido, por su lado, esa idea. Lo dijo cuando se hizo público que Reyes había entregado su excel y lo repitió en la noche del domingo en una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

La fiscal aseguró que no se arrepiente de haber dicho que “recomendar no es un delito”. En esa conversación aseguró que “lo que yo creo es que uno debe hablar claro. Nosotros recibimos un cuadro de excel donde aparecían un cuadro de congresistas, que dicho sea de paso, no son investigados por la Fiscalía, sino por la Corte Suprema de Justicia. Y eso en principio no es un delito”.

“No me arrepiento” 💬🔥La Fiscal Luz Adriana Camargo defiende su frase sobre la Dian y el Embajador en Reino Unido. ¿Qué opinan? 🗣️⚖️ #LaFiscalEnRCN @joseMAcevedo pic.twitter.com/B9kukACg5l — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 10, 2025

La fiscal enfatizó nuevamente en ese punto. “Recomendar no es un delito. Y no tiene tinte político lo que yo digo. Para que sea un delito, un tráfico de influencias, tiene que tener muchos elementos: que la persona tenga poder sobre quien está haciendo la petición y que quiera obtener un beneficio y nada de eso estaba en ese listado. Y nada de eso le corresponde investgarlo a la Fiscalía”, aseguró y agregó que, por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, el listado se envió a ese alto tribunal, pero no como una compulsa de copias, pues no consideró que allí existiera un delito.

La visión de la fiscal Camargo no es compartida por otros juristas. Por ejemplo, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz escribió que tras las revelaciones de este domingo, “todos los colombianos quedaremos muy atentos a una posible compulsa de copias respecto a estas confesiones”

Respetada Fiscal General, doctora Luz Adriana Camargo, todos los colombianos quedaremos muy atentos a una posible compulsa de copias respecto a estas confesiones. Feliz tarde. @luiscrh https://t.co/FUQ18ei6LI — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) March 9, 2025