Adelina Covo, suegra de Benedetti, celebra su designación como ministro del Interior: “Vieron que les dije que se acabó el recreo”

”Allá adentro hay mucho desorden, como no hay quien controle a los ministros y a altos funcionarios del Estado, cada uno hace lo que quiere. Pero con la amplia experiencia que tiene Benedetti se les acabó el recreo, tienen que cumplir y dar resultados. Que se acabe la baja ejecución del gobierno”, opinó en su momento.

Aunque Benedetti ha dejado claro que durante los encuentros con los parlamentarios no se ha hablado de la necesidad de que respalden las reformas de Gustavo Petro en el Congreso y, al contrario, se ha hablado del 2026. Eso no es creíble porque el principal objetivo del aterrizaje del político barranquillero en el Ministerio del Interior es que tienda puentes entre la Casa de Nariño y el Legistativo y se desempantanen las iniciativas.

Volviendo a Adelina Covo, ella siempre ha confiado en las capacidades de Benedetti para manejar el Congreso. Por eso, le dijo a SEMANA que lamenta que la designación como ministro del Interior no se haya hecho desde antes.

Y agregó: “Lamento que no haya sido desde antes porque me hubiera gustado ver al gobierno haciendo bien las cosas desde el comienzo”.

Para Covo, “todos los políticos aspiran a ser ministro del Interior, pero no todos están preparados para ese cargo. Él sí está capacitado para eso, tiene la habilidad para tender puentes entre el Congreso y el Palacio de Nariño. Una cosa es estar preparado y otra tener la habilidad”.

“Muchas veces el presidente da una orden y no se cumple. Ha pasado varias veces. Yo, cuando he tenido la oportunidad, se lo digo”, añadió.

Recientemente, SEMANA le preguntó si creía que a Laura Sarabia le había faltado mano dura cuando fue directora del Dapre y Covo respondió: ““Es que ella no tiene experiencia, cuál es la experiencia de Laura, la UTL de Benedetti y allí no se adquiere la experiencia que se requiere para semejante responsabilidad. Ella, dentro de unos años, podrá ser una buena funcionaria si sigue adquiriendo experiencia. La madurez te da una visión de las cosas que no la tienes cuando alcanzas los 28 o 30 años”.