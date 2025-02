Suegra de Armando Benedetti sale en su defensa, ¿qué dijo?

Me pregunto… ¿Será que, los recios y constantes ataques contra @AABenedetti serán porque le temen a que el equipo de @petrogustavo comience a ejecutar? A exigir y dar resultados contundentes? Sólo quiero entender.

Tiempo atrás había dejado otro mensaje en ese sentido: “No es difícil tener excelentes reemplazos para el gabinete, gente preparada, ni ‘Yesman’, ni ‘Yeswoman’, comprometid@s con el proyecto político, sin agendas personales, ni aspiraciones electorales, que no han sido tomadas en cuenta. Leales, buen@s y preparad@s ejecutiv@s que necesita el presidente Gustavo Petro”.

“No hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y, al mismo tiempo, administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro”, dijo este martes, 11 de febrero, desde Dubái el presidente Petro.