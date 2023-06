Confidenciales Adelina Covo, exsuegra de Armando Benedetti, se desmarcó del exembajador: “lo aprecio porque es el papá de mis nietos, pero hasta ahí llegan nuestras relaciones”

Adelina Covo no solo es una reconocida dirigente cartagenera, también es quien en su momento acercó al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, a Gustavo Petro.

Ella, quien tiene una trayectoria propia como política, es cercana al hoy presidente y a su estructura progresista desde hace varios años.

En esta oportunidad, tras el escándalo que sacudió a Benedetti y que le costó su puesto diplomático en el Gobierno, Adelina Covo se desmarcó del dirigente barranquillero.

En su cuenta personal de Twitter, Covo, quien además escribe textos de historia, dijo: “Ni Armando Benedetti me asesora, ni lo asesoro. Jamás hemos coincidido en política. Me encanta la buena política, me llenan de orgullo mis logros en Mamonal, fui concejal de Cartagena en 1980 y en 1982 repartía los votos para mi papá en mi bicicleta desde los 10 añitos. ¡Respete!”.

Aquí estoy hablando en el congreso de la República el 9 de marzo de 1979, yo tenía 20 años y @AABenedetti debía andar con chupo.



Lo aprecio porque es el papá de mis nietos, pero hasta allí llegan nuestras relaciones. https://t.co/Q4euWuTPiL — Adelina Covo (@adelina_covo) June 6, 2023

Publicó en redes una fotografía de sus épocas en la política y dijo que en la imagen estaba “hablando en el Congreso de la República el 9 de marzo de 1979″. “Yo tenía 20 años y Armando Benedetti debía andar con chupo”.

Al final del mensaje, Covo remató: A Benedetti “lo aprecio porque es el papá de mis nietos, pero hasta allí llegan nuestras relaciones”.

El exembajador está en el ojo del huracán porque después de su salida del Gobierno se despachó contra Gustavo Petro y habló de 15.000 millones de pesos que, supuestamente, ingresaron a la campaña presidencial, un tema que tiene investigando a los organismos de control. Además, dijo que él y el jefe de Estado consumían cocaína.