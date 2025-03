Fiscal General Luz Adriana Camargo defendió su postura en el escándalo de la Dian: “Me ratifico, recomendar no es un delito”

La funcionaria, en entrevista con José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, señaló que no se arrepiente de la afirmación que entregó cuando reventó el escándalo y explicó que para que se consolide lo que se conoce como tráfico de influencias debe tener otros elementos.

“No me arrepiento porque lo que yo creo es que uno debe hablar claro”, manifestó la fiscal general, al tiempo que mantuvo su postura: “Me ratifico, recomendar no es un delito... para que eso fuese un delito, que debería ser un tráfico de influencias, tiene que tener muchos otros elementos”.