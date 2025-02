“Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas”: escándalo por “lenguaje mafioso” dentro del mismo Gobierno Petro

El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, denunció que Roy Barreras, hoy embajador de Colombia en Londres, le pidió nombrar a personas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Cali y Buenaventura, cuando él era director de la Dian y Barreras era el presidente del Congreso. En el marco de la aseveración hecha por el jefe de la cartera de Comercio, Reyes dijo que Barreras le dijo que se imaginara qué sería de él si fuera un Messi con sus rodillas lesionadas.

“Me pidieron la Dian Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pide. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene pues mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere de una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”, aseguró Reyes.

“Tan consciente soy, que estos son hechos que ustedes los están escuchando ahora, pero que desde que llegó la nueva fiscal pues se lo hice saber, son cosas muy importantes. La otra cosa es que estos son cosas sugerentes, son indicios, lo que aquí realmente puede llevar a que se conozcan cosas más a fondo, o limpiar el nombre. O sea, mire, la presunción de inocencia de todo el mundo es muy importante. Realmente lo que lo que aquí necesitamos es una investigación judicial a fondo. Pero claro, estoy consciente de lo que estoy diciendo”, agregó.

Como él no cedió, dijo Reyes, luego de una cena en la que Roy Barreras le hizo tal simil, arrancó una campaña de desprestigio contra él. El jefe de la cartera fue consultado, en la emisora La W, respecto a si él consideraba que por no ceder esos mismos políticos le montaron una campaña para desacreditarlo en sus funciones. “Sí, pues la verdad, sí. Triste, pero así es. En esa reunión (con Roy Barreras) estaba la exesposa del senador y una persona que me acompañó a mí”, aseveró.

Consultado por tal señalamiento, Roy Barreras le dijo a la citada emisora que no era verdad que él estuviera pidiendo nombres, cargos, ni comparándolo con Messi. “Versiones absolutamente sorprendentes, no existió, hay que contestar con hechos. Es una pena”, dijo el embajador. “Yo sí le presenté al Gobierno Petro una persona para la Dian. Esa persona es Luis Carlos Reyes”, acentuó.

Según dijo, él lo propuso como director de la Dian aunque no lo conocía. Tan solo lo hizo, dijo, porque le parecía “brillante”. Y agregó: “Ese cuento de las piernas es fantasioso, dañino”. Según dijo “eso es un lenguaje mafioso” y él, dijo Roy, no la formuló. A la pregunta concreta de si él recomendó o no hojas de vida, Barreras dijo que no.

“Yo lamento que él haya tenido que apelar a esta circunstancia porque, por supuesto, tengo que volver a decirlo, que ese relato que él hace es un relato absolutamente de lenguaje mafioso. Ese es un relato que a mí me tiene tan sorprendido como a usted”, dijo.

Luis Carlos Reyes hizo tal aseveración al conceder la entrevista y dar su versión por la visita que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, hizo a la Dian en compañía de un allegado de alias Papá Pitufo, el contrabandista más poderoso de Colombia. Dicho contrabandista fue arrestado en abril del año pasado en España pero luego quedó en libertad provisional. En diciembre, fue recapturado en Portugal, donde está detenido. “Pues a ver, si la memoria no me falla, él vino a hablar de varias cosas, de una fundación que él tenía que se podía apoyar. La Dian hace donaciones de mercancía incautada, las donaciones se podían, en esa época, hacer únicamente a alcaldías y a gobernaciones y entidades del orden nacional, pero pues la gente tiene en la cabeza la idea de que la Dian puede hacer muchas donaciones, entonces es frecuente que la gente vaya y pida”.

Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo. | Foto: SEMANA

A Reyes se le consultó si otros políticos u otras personas de muy alto nivel se acercaron para pedirle o para entregarle hojas de vida para la dirección de aduanas de otros puertos. “La respuesta es que sí. Yo creo que vivimos en una cultura en la que, obviamente, a todos nos gusta estar leyendo la noticia que nos llama la atención, escuchando la noticia que nos llama la atención, y yo quiero ser prudente y por la siguiente razón: hay congresistas, hay gente notable, hay lo que sea, que pueden hacer una recomendación de buena fe. No quiero dar todos los nombres de quienes hicieron esto. Sí, sin duda los tiene la Fiscalía General de la Nación. Una persona recomendó a alguien, que eso no es delito. Entonces no quiero, mejor dicho, no quiero entrar en el ejercicio de boletear gente”.

El contrabandista más poderoso de Colombia, conocido como Papá Pitufo, protagoniza un nuevo escándalo del Gobierno de Gustavo Petro, luego de que se conociera que uno de sus principales asesores le recibió dinero para la campaña presidencial de 2022. El estratega político catalán Xavier Vendrell obtuvo en la época electoral unos 120.000 dólares en un maletín de Diego Marín Buitrago, considerado el zar del contrabando en el país.

Entrevistado sobre esta versión, el propio Petro reconoció que inicialmente desconocía de estos movimientos, pero cuando se enteró le ordenó a Vendrell devolver los fondos y “grabar” un video “como prueba”. “A través de Xavier, el Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros (...). Di orden expresa de no recibir donaciones de (...) nadie de quien pudiéramos sospechar actividades oscuras”, respondió el mandatario.

El escándalo empezó a conocerse justo durante una insólita transmisión en vivo de un consejo de ministros, el 4 de febrero de 2025, que dejó en evidencia las fisuras dentro del gobierno. Ante miles de espectadores, Augusto Rodríguez, uno de los dirigentes de la campaña presidencial de 2022, señaló a Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y escudero de Petro, de haber tenido una reunión con Papá Pitufo.

Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido. | Foto: Juan Carlos Sierra

Cercano a partidos independentistas de Cataluña, Vendrell obtuvo la ciudadanía colombiana por decisión del presidente y un cargo en el gobierno, que según otras denuncias periodísticas utilizó para hacer negocios privados. Papá Pitufo fue arrestado en abril del año pasado en España pero luego quedó en libertad provisional, en medio de reclamos de Petro. En diciembre, fue recapturado en Portugal y el presidente colombiano lo pide en extradición.

Este es uno más de los escándalos por presuntas irregularidades en la campaña que enfrenta el presidente Petro. En marzo de 2024, su hijo mayor, Nicolás Petro, fue arrestado por presunto lavado de activos al recibir dinero de ell Hombre Marlboro, un exnarcotraficante condenado en Estados Unidos.