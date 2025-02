“Me escriben varios amigos a decirme que un abogado de la mafia me ha querido relacionar con el escándalo del tal alias ‘Papá Pitufo’. Estoy esperando poder acceder al audio. Agradezco me lo envíen para poder responder cómo es debido. Sin embargo, anticipo dos preguntas : 1) Cómo se reacciona ante las calumnias flagrantes y los inventos delirantes cómo este?”, preguntó el embajador.

Y siguió: “He oído del tal Pitufo lo mismo que los colombianos que solamente lo hemos escuchado mencionar en los medios como vinculado al contrabando y otras actividades ilícitas. Jamás he sabido de él y jamás me ha visto ni lo he visto en mi vida. Nada se de las actividades de ese personaje”.