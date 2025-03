“Yo se lo mencioné al presidente y poco después, en una reunión con él, antes de entrar a esa reunión, Laura [Sarabia] se acercó a hablar conmigo y rectificó diciéndome que quería aclarar que el presidente no había enviado esas hojas de vida ”, dijo en el medio antioqueño.

El exdirector de la Dian explicó en El Colombiano cómo eran las comunicaciones que le hacía llegar Sarabia. “Laura enviaba mensajes muy sucintos. ‘Tal persona para tal cargo’. No me daba más contexto”, puntualizó.

Por otra parte, el exministro de Comercio sostuvo que no es un delito recomendar hojas de vida al interior del Gobierno, y dejó claro que “eso no quiere decir que no sea apropiado, ni indebido”, según le dijo al medio.