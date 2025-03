Exministro Luis Carlos Reyes revela secretos de su tensa relación con Ricardo Bonilla y lo vincula con el traslado de dineros de la Dian a la UNGRD: ¿Petro sabía?

El exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes , le concedió una extensa entrevista a SEMANA donde no dejó títere con cabeza. Reveló más de un secreto de las tensiones que enfrentó al interior de la Casa de Nariño.

“Muchas veces decía en público y en los confis (Consejo Superior de Política Fiscal): ‘Es que usted no sabe trabajar con el Congreso’. Recuerdo la primera conversación que él y yo tuvimos cuando estaba recién nombrado en Hacienda. Yo le hablé, sobre todo, del manejo de los cupos indicativos y le dije: ‘Esto ha sido de conocimiento muy público, hay estudios académicos al respecto y uno de ellos publicado a nivel internacional lo escribió su hijo, Leonardo Bonilla, un investigador del Banco de la República, donde se detalla claramente cómo funciona este mecanismo’. Por esto, le expresé al ministro que tenía que estar muy alerta acerca de estas presiones”, dijo.

Ante ese escenario, a Reyes no lo sorprendió cuando Bonilla resultó involucrado en el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“No solo no me sorprendió”, afirmó.

“A finales de 2023 hubo una reunión de planeación estratégica en la Presidencia, en la que estaban miembros del gabinete y algunos directores de entidades, como yo. El presidente habló de los cupos indicativos, sobre cómo en gobiernos anteriores, a través de grandes obras de infraestructura vial 4G, se repartían cupos para amigos de gobiernos pasados y congresistas que apoyaban las leyes. Petro dijo que él no era así, que en su gobierno eso no se hacía y pidió que si alguien sabía de esas prácticas le denunciara y le diera nombres. Yo sabía con suficiente certeza lo que ocurría en mi edificio (donde funciona la Dian y el MinHacienda), por eso, en ese ambiente privado, le dije a Petro: ‘Presidente, dado lo que usted dice, me parece muy importante informarle que en el Ministerio de Hacienda se siguen repartiendo cupos indicativos, sigue manejando esto la señora Andrea Ramírez, asesora de Ricardo Bonilla, quien está en licencia de maternidad, pero sé de buena fuente que sigue supervisando lo que hace María Alejandra Benavides. Ramírez viene de gobiernos anteriores donde, seguramente, cumplió un papel muy parecido’”.