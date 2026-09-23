Premios Alejandro Ángel Escobar anunciaron a sus ganadores de 2026: estos son los proyectos reconocidos en ciencia y solidaridad

La Fundación Alejandro Ángel Escobar (FAAE) dio a conocer a los ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias y Solidaridad 2026, uno de los reconocimientos de mayor trayectoria en el país para iniciativas científicas y sociales.

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En esta edición fueron seleccionados cinco Premios Nacionales y siete Menciones de Honor, después de evaluar 227 postulaciones. La entrega oficial tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre, a las 6:00 p. m., en el Museo Nacional de Colombia.

De los mosquitos a una cordillera escondida bajo el Caribe

Uno de los reconocimientos en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales quedó en manos de ocho investigadores de la Universidad El Bosque, quienes llevan más de dos décadas estudiando mosquitos, jejenes y los virus que pueden transmitir.

El equipo analiza qué ocurre con los virus dentro de estos insectos y si consiguen alcanzar las glándulas salivales, un punto clave para establecer su potencial de transmisión durante una picadura.

Entre sus hallazgos está la presencia de Aedes aegypti y Aedes albopictus hasta los 2.100 metros sobre el nivel del mar.

La investigación también llegó hasta Puerto Carreño, Vichada, donde fueron capturados 1.636 jejenes para estudiar el virus Oropouche. Los científicos detectaron ARN del virus en varias especies y encontraron rastros de alimentación en humanos, caballos y cerdos, resultados que abren nuevos interrogantes sobre su circulación en Colombia.

Otro de los proyectos premiados llevó a científicos colombianos a un escenario completamente distinto: la Cordillera Submarina Beata, ubicada en aguas del Caribe colombiano.

Quince investigadores de Invemar y Parques Nacionales Naturales participaron en una expedición de 55 días y cerca de 4.200 millas de navegación. Un vehículo operado remotamente descendió hasta 2.925 metros y realizó 25 inmersiones, con 35 horas de grabación en las que se documentaron diferentes formas de vida en las profundidades.

En el área propuesta para la reserva se registraron 188 especies o unidades taxonómicas operacionales.

Los resultados contribuyeron a sustentar la declaratoria, en 2022, de la Reserva Natural Cordillera Submarina Beata, con una extensión de 3,3 millones de hectáreas.

Una nueva mirada a la Colombia colonial

En Ciencias Sociales y Humanas, el reconocimiento fue para el historiador colombiano Santiago Muñoz-Arbeláez por The New Kingdom of Granada: The Making and Unmaking of Spain’s Atlantic Empire.

Su investigación parte de más de 700 documentos, mapas y objetos para revisar la manera en que se construyó el Nuevo Reino de Granada y el papel que tuvieron los pueblos indígenas en ese proceso.

Entre los episodios abordados está el viaje que realizó en 1584 don Diego de Torre, cacique de Turmequé, hasta la corte de Felipe II, donde presentó mapas y recomendaciones sobre el gobierno del territorio.

El estudio plantea que la conformación del llamado “reino” fue un proceso que tomó casi un siglo y en el que los pueblos indígenas no fueron actores pasivos: litigaron, negociaron, elaboraron mapas, acudieron a instituciones coloniales y desarrollaron distintas formas de resistencia.

Dos iniciativas sociales también fueron reconocidas

Los Premios de Solidaridad fueron otorgados a la Asociación Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo y a la Fundación Actitud Resiliente.

Tejedoras de Vida nació en 2005 en medio del conflicto armado y actualmente articula 65 organizaciones y cerca de 2.000 mujeres de los 13 municipios del Putumayo. Su trabajo incluye acompañamiento a víctimas de violencia, formación en liderazgo, autonomía económica e incidencia en políticas públicas.

Por su parte, Actitud Resiliente trabaja en Villa del Rosario, Norte de Santander, articulando colegios, familias y atención especializada para acompañar a jóvenes que enfrentan problemas de salud mental y consumo de sustancias.

En 2025 reportó 3.000 jóvenes participantes en convivencias escolares, 1.400 núcleos familiares acompañados y 103 jóvenes remitidos a psicología clínica.

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Siete menciones y una apuesta por unir ciencia y arte

Los jurados también concedieron siete Menciones de Honor a trabajos que van desde investigaciones sobre las primeras grabaciones musicales de América Latina, materia oscura y deforestación amazónica, hasta el estudio de las transformaciones de Leticia por las crecientes y vaciantes del río Amazonas. En Solidaridad fue reconocida Botellas de Amor por su trabajo con plásticos flexibles para la construcción de viviendas.

La ceremonia tendrá además un componente artístico con ATLAS, una creación audiovisual experimental dirigida por Andrés García La Rota que utiliza investigaciones, datos, mapas, archivos e imágenes de los trabajos reconocidos para construir una pieza apoyada en herramientas algorítmicas e inteligencia artificial.

La Fundación Alejandro Ángel Escobar fue creada en 1955 y, durante sus 71 años de trayectoria, ha entregado 573 premios y menciones de honor. Por su recorrido, estos galardones han sido conocidos como el “Nobel colombiano”.