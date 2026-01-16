Deportes

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

Teo apenas estaba entrando a la cancha, cuando le soltó una crítica al capitán de Independiente Santa Fe.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de enero de 2026, 11:54 a. m.
Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano.
Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano. Foto: Win Sports

Teófilo Gutiérrez fue la ficha clave para que Junior de Barranquilla salvara un empate en la Superliga contra Independiente Santa Fe. El experimentado delantero marcó un golazo en el segundo tiempo, pero se fue expulsado sobre el final del compromiso por doble amarilla.

Teo entró al minuto 54 en lugar de Yimmi Chará y en sus primeros segundos sobre la cancha puso las condiciones con un fuerte insulto contra Hugo Rodallega.

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

El momento exacto quedó grabado por las cámaras de la transmisión oficial y en la prensa barranquillera revelaron las palabras de Teófilo hacia el capitán de Santa Fe: “Estás hablando mucho, cagón de m...”.

Rodallega siguió su camino y no le respondió, manteniendo el temperamento que lo caracteriza dentro del campo de juego.

Deportes

Regreso de lujo en el Bayern Múnich: Vincent Kompany confirmó al nuevo socio de Luis Díaz

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Deportes

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Deportes

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Deportes

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Deportes

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Deportes

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Deportes

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Deportes

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Deportes

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Gol y expulsión de Teófilo Gutiérrez

Teo Gutiérrez solo necesitó unos minutos para cambiarle la cara al Junior. Aprovechó el cansancio en los jugadores rivales para manejar los hilos del partido y crear peligro cerca de la portería del cuadro cardenal.

El premio lo obtuvo a los 73 minutos, cuando Joel Canchimbo ganó la banda derecha y sacó un centro rasante que cruzó toda el área sin encontrar destino.

Fue ahí cuando Teófilo la agarró de primera y la clavó al ángulo para poner a celebrar a su hinchada.

Los últimos minutos del partido fueron un monólogo de Junior, mientras Santa Fe intentaba resguardarse y salir al contragolpe. El tiburón tuvo opciones de marcar el segundo, sin embargo, le faltó efectividad de cara al arco defendido por Weimar Asprilla (reemplazó a Mosquera Marmolejo por lesión).

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

En la última jugada del partido, Teo Gutiérrez recibió una pelota en diagonal e intentó eludir al arquero con una gambeta.

El delantero de Junior cayó en el área y pidió penal, pero el árbitro Luis Delgado lo terminó amonestando por simulación.

El problema es que Teo ya tenía amarilla por una falta previa y la doble amonestación acabó en una tarjeta roja que lo priva de disputar el partido de vuelta en el Estadio El Campín de Bogotá.

Junior vs. Santa Fe en el partido de ida por la Superliga 2026.
Junior vs. Santa Fe en el partido de ida por la Superliga 2026. Foto: Colprensa

¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Superliga 2026?

Junior tendrá la dura tarea de ganar en condición de visitante y cortar su racha negativa ante Independiente Santa Fe, pero ahora en la altura de la capital.

El partido de vuelta por la Superliga 2026 se jugará el próximo miércoles, 21 de enero, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia) con transmisión de Win Sports + para todo el país.

“Ahora tenemos que mejorar, sin ninguna duda, soy el primero en hacerlo notar, pero es el primer partido, que tenía la importancia que era la Superliga, pero sigue siendo el primer partido del año”, afirmó Alfredo Arias.

El estratega uruguayo confía en sus jugadores. “Tengo que cuidar al equipo para llegar bien a Bogotá porque allá definimos la Superliga”, sentenció.

Más de Deportes

Luis Díaz estrena compañero en el ataque y debutará este sábado ante Leipzig.

Regreso de lujo en el Bayern Múnich: Vincent Kompany confirmó al nuevo socio de Luis Díaz

Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano.

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

RB Leipzig vs. Bayern Múnich por Bundesliga.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Muriel en el entretiempo de Junior vs. Santa Fe.

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Junior y Santa Fe juegan la primera final de la Superliga 2026.

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Teófilo y Hugo tras marcar los goles en la ida de la Superliga.

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Richard Ríos, colombiano al servicio de Benfica de Portugal.

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Momento exacto del blooper de Guerrero y el remate de Hugo Rodallega.

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Lothar Matthäus dejó su concepto del Bayern Múnich de Luis Díaz en el arranque de la temporada

Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

Noticias Destacadas