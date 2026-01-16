Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

Teófilo Gutiérrez fue la ficha clave para que Junior de Barranquilla salvara un empate en la Superliga contra Independiente Santa Fe. El experimentado delantero marcó un golazo en el segundo tiempo, pero se fue expulsado sobre el final del compromiso por doble amarilla.

Teo entró al minuto 54 en lugar de Yimmi Chará y en sus primeros segundos sobre la cancha puso las condiciones con un fuerte insulto contra Hugo Rodallega.

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

El momento exacto quedó grabado por las cámaras de la transmisión oficial y en la prensa barranquillera revelaron las palabras de Teófilo hacia el capitán de Santa Fe: “Estás hablando mucho, cagón de m...”.

Rodallega siguió su camino y no le respondió, manteniendo el temperamento que lo caracteriza dentro del campo de juego.

Gol y expulsión de Teófilo Gutiérrez

Teo Gutiérrez solo necesitó unos minutos para cambiarle la cara al Junior. Aprovechó el cansancio en los jugadores rivales para manejar los hilos del partido y crear peligro cerca de la portería del cuadro cardenal.

El premio lo obtuvo a los 73 minutos, cuando Joel Canchimbo ganó la banda derecha y sacó un centro rasante que cruzó toda el área sin encontrar destino.

Fue ahí cuando Teófilo la agarró de primera y la clavó al ángulo para poner a celebrar a su hinchada.

Los últimos minutos del partido fueron un monólogo de Junior, mientras Santa Fe intentaba resguardarse y salir al contragolpe. El tiburón tuvo opciones de marcar el segundo, sin embargo, le faltó efectividad de cara al arco defendido por Weimar Asprilla (reemplazó a Mosquera Marmolejo por lesión).

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

En la última jugada del partido, Teo Gutiérrez recibió una pelota en diagonal e intentó eludir al arquero con una gambeta.

El delantero de Junior cayó en el área y pidió penal, pero el árbitro Luis Delgado lo terminó amonestando por simulación.

El problema es que Teo ya tenía amarilla por una falta previa y la doble amonestación acabó en una tarjeta roja que lo priva de disputar el partido de vuelta en el Estadio El Campín de Bogotá.

Junior vs. Santa Fe en el partido de ida por la Superliga 2026. Foto: Colprensa

¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Superliga 2026?

Junior tendrá la dura tarea de ganar en condición de visitante y cortar su racha negativa ante Independiente Santa Fe, pero ahora en la altura de la capital.

El partido de vuelta por la Superliga 2026 se jugará el próximo miércoles, 21 de enero, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia) con transmisión de Win Sports + para todo el país.

“Ahora tenemos que mejorar, sin ninguna duda, soy el primero en hacerlo notar, pero es el primer partido, que tenía la importancia que era la Superliga, pero sigue siendo el primer partido del año”, afirmó Alfredo Arias.

El estratega uruguayo confía en sus jugadores. “Tengo que cuidar al equipo para llegar bien a Bogotá porque allá definimos la Superliga”, sentenció.