Independiente Santa Fe reacciona a la crisis y confirma su nuevo delantero: “Debe llegar hoy”

El conjunto cardenal quiere salir del mal momento con un refuerzo interesante para la banda derecha.

Sebastián Clavijo García

20 de febrero de 2026, 9:43 a. m.
Eduardo Méndez se movió rápido para fortalecer la línea de ataque. Foto: Prensa Santa Fe y Getty Images

Independiente Santa Fe consiguió el extremo que tanto tiempo llevaba buscando. El conjunto cardenal llegó a un acuerdo para la incorporación de Jáder Obrian, atacante colombiano que llega procedente de la MLS.

Según la información de Carlos Antonio Vélez, había tres posibles candidatos para esa posición que fueron estudiados por la dirigencia de Santa Fe.

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

“Ya se filtró lo de Jáder Rafael Obrian Arias. Era uno de los tres extremos que pretendía Independiente Santa Fe: un extranjero, un colombiano que juega en el exterior y Obrian. Uno de ellos habría sido una bomba, pero yo creo que se entró tarde al juego”, dijo Vélez.

Carlos Antonio confirmó que el nuevo fichaje “debe llegar hoy” a realizar la revisión médica y finiquitar los últimos detalles de su contrato. “Santa Fe estaba pendiente de que Jader Obrian terminara su relación con la MLS. Viniendo libre, evitando los problemas que pasaron con Brayan Ceballos, se podía echar mano de él”, agregó.

AUSTIN, TEXAS - NOVEMBER 2: Jáder Obrian #7 of Austin FC gestures at the supporters section after a playoff series ending loss against the Los Angeles Football Club at Q2 Stadium on November 2, 2025 in Austin, Texas. (Photo by Daniel Jefferson/Getty Images)
Jáder Obrian es esperado este viernes en Bogotá para firmar con Santa Fe. Foto: Getty Images

Jáder Obrian y otro más

“La idea inicial era contratar uno solo; cuando se cayó lo de Ceballos, traer al extremo, intentando que la plata de ambos pudiera traer a la bomba. Ya que no se pudo traer a la bomba, todavía queda un billetico para el último”, reveló el experimentado periodista.

Carlos Antonio avisó que Santa Fe traerá a Jáder Obrian y a otro jugador más que no sería necesariamente un defensor central.

“Independiente Santa Fe está buscando un atacante más. Obrian es extremo por derecha que ha jugado 920 minutos en la MLS y 114 en la US Open Cup, o sea que ha sumado más de 1000 minutos en la temporada pasada”, explicó Vélez.

Técnico de Minnesota United habló sobre James Rodríguez por primera vez: dio su pronóstico

Aunque el cuadro cardenal ha mostrado problemas defensivos en los últimos partidos, la principal preocupación de la hinchada estaba en los extremos. Edwin Mosquera y Luis Palacios no han estado a la altura de las expectativas, al punto que Hugo Rodallega ha bajado su producción goleadora.

El martes pasado cayeron contra Jaguares y este domingo enfrentarán al Junior de Barranquilla en la fecha 8, con la necesidad de sumar tres puntos para dar un respiro en el campeonato local.

Él es Jáder Obrian: carrera, clubes y palmarés

Jáder Obrian tiene 30 años de edad, su perfil favorito es el derecho y la principal cualidad es la velocidad por las bandas.

Su carrera profesional empezó con la camiseta de Uniautónoma, luego pasó por Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y su mejor momento lo vivió con los colores de Águilas Doradas.

Fue ahí cuando dio el salto a Estados Unidos. En la MLS debutó con FC Dallas y unos años más tarde llegó a Austin FC, su último club antes de regresar al fútbol profesional colombiano.

Hasta ahora no tiene títulos oficiales en su carrera. Lo más cerca que estuvo fue en la final de la US Open Cup de 2025, que perdió con Austin a manos de Nashville SC.

