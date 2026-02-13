Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Una semana después de haber confirmado que estaba lista la llegada de Brayan Ceballos, la dirigencia de Independiente Santa Fe tuvo que dar pasos hacia atrás y sacó un comunicado oficial anunciando que el negocio no será posible.

Las conversaciones con el jugador habían sido exitosas, pero todavía faltaba el acuerdo directo con New England Revolution.

Santa Fe quería comprometerse a pagar 1.2 millones de dólares, convirtiendo a Ceballos en el fichaje más caro de toda su historia. La idea era asumir la deuda en tres abonos anuales, es decir, hasta la finalización del contrato en 2029.

Sin embargo, el club estadounidense pidió una serie de documentos para garantizar que el negocio iba a salir exitoso y en ese punto se derrumbó todo.

Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos Foto: Getty Images

El comunicado sobre Brayan Ceballos

“Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la ley de insolvencia 1116″, apuntó el comunicado oficial.

Santa Fe no pudo demostrar que tiene el dinero para pagar el fichaje de Ceballos y, en ese orden de ideas, todos los detalles que se habían acordado quedaron en absolutamente nada.

Brayan Ceballos no será nuevo jugador del cuadro cardenal y el cupo que tenían guardado para él podrán utilizarlo para otro fichaje. El técnico Pablo Repetto ha manifestado la necesidad de traer un defensor central y un extremo por derecha.

Faltando pocos días para finalizar el mercado de fichajes, el presidente Eduardo Méndez no ha podido concretar ninguno de los dos jugadores pedidos por el entrenador y las opciones se reducen con el paso del tiempo.

“Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo, continuaremos junto al cuerpo técnico buscando lo mejor para el equipo previo a su participación en la Conmebol Libertadores”, finalizó el pronunciamiento de Santa Fe.

¿Y la promesa?

Lo más curioso de este caso es que Eduardo Méndez había dicho que la llegada de Brayan Ceballos solo dependía de que los hinchas agotaran la venta de abonos para la Copa Libertadores.

La afición ha respondido con un buen movimiento en la caja, sin embargo, Santa Fe ya no les podrá cumplir con el defensor vallecaucano de 24 años.

Esta mala noticia llega justo antes de disputar el clásico de rojos contra América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, primer gran examen para el cuadro cardenal en este semestre de la Liga BetPlay.

Santa Fe todavía no ha perdido en el campeonato local, sin embargo, solo suma una victoria y está afuera del grupo de los ocho.