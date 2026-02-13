Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

La dirigencia del conjunto cardenal explicó las razones del acuerdo fallido con New England Revolution de los Estados Unidos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de febrero de 2026, 9:42 a. m.
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe

Una semana después de haber confirmado que estaba lista la llegada de Brayan Ceballos, la dirigencia de Independiente Santa Fe tuvo que dar pasos hacia atrás y sacó un comunicado oficial anunciando que el negocio no será posible.

Las conversaciones con el jugador habían sido exitosas, pero todavía faltaba el acuerdo directo con New England Revolution.

Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

Santa Fe quería comprometerse a pagar 1.2 millones de dólares, convirtiendo a Ceballos en el fichaje más caro de toda su historia. La idea era asumir la deuda en tres abonos anuales, es decir, hasta la finalización del contrato en 2029.

Sin embargo, el club estadounidense pidió una serie de documentos para garantizar que el negocio iba a salir exitoso y en ese punto se derrumbó todo.

Deportes

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Deportes

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Deportes

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Deportes

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Deportes

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Deportes

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

Deportes

Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

Deportes

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Deportes

Campeón en 2017 con Millonarios llegaría a Santa Fe: revelan interés por el atacante

Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos
Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos Foto: Getty Images

El comunicado sobre Brayan Ceballos

“Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la ley de insolvencia 1116″, apuntó el comunicado oficial.

Santa Fe no pudo demostrar que tiene el dinero para pagar el fichaje de Ceballos y, en ese orden de ideas, todos los detalles que se habían acordado quedaron en absolutamente nada.

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

Brayan Ceballos no será nuevo jugador del cuadro cardenal y el cupo que tenían guardado para él podrán utilizarlo para otro fichaje. El técnico Pablo Repetto ha manifestado la necesidad de traer un defensor central y un extremo por derecha.

Faltando pocos días para finalizar el mercado de fichajes, el presidente Eduardo Méndez no ha podido concretar ninguno de los dos jugadores pedidos por el entrenador y las opciones se reducen con el paso del tiempo.

“Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo, continuaremos junto al cuerpo técnico buscando lo mejor para el equipo previo a su participación en la Conmebol Libertadores”, finalizó el pronunciamiento de Santa Fe.

¿Y la promesa?

Lo más curioso de este caso es que Eduardo Méndez había dicho que la llegada de Brayan Ceballos solo dependía de que los hinchas agotaran la venta de abonos para la Copa Libertadores.

La afición ha respondido con un buen movimiento en la caja, sin embargo, Santa Fe ya no les podrá cumplir con el defensor vallecaucano de 24 años.

Esta mala noticia llega justo antes de disputar el clásico de rojos contra América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, primer gran examen para el cuadro cardenal en este semestre de la Liga BetPlay.

Santa Fe todavía no ha perdido en el campeonato local, sin embargo, solo suma una victoria y está afuera del grupo de los ocho.

Más de Deportes

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Diego Arias se pronunció sobre la situación de Cristian 'Chicho' Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Nacional respondió ante su gente y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones.

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

San Pelayo y Tierralta figuran entre los municipios más golpeados por la emergencia.

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Nacional y Millonarios aseguraron Sudamericana, el verde aún puede ir a Copa Libertadores.

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Varios clubes tradicionales ya conocen cuándo jugarán sus partidos pendientes.

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

La sexta fecha dejó cambios sensibles en la parte baja.

Así quedó la tabla del descenso luego de la goleada de Boyacá Chicó vs. Jaguares

El equipo nacional cerró la primera ronda como líder de su zona.

Tabla final del Sudamericano Sub 20 femenino: así quedó Colombia en el grupo A

Noticias Destacadas