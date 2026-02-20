Técnico de Minnesota United habló sobre James Rodríguez por primera vez: dio su pronóstico

James Rodríguez está a pocos días de hacer su debut con Minnesota United. Aunque no fue convocado para el partido de este sábado contra Austin FC, ya tiene permiso para entrenar y ponerse a punto bajo las órdenes de Cameron Knowles.

El volante cucuteño firmó un contrato a corto plazo hasta el mes de mayo, aunque tiene la posibilidad de extender hasta diciembre si cumple las expectativas.

Minnesota United tiene como primer objetivo de la temporada lograr su clasificación a las finales de conferencia. Luego de eso empezará a soñar con la posibilidad de levantar su primer título en la MLS, algo que ayudaría a catapultar la historia de esta franquicia.

La mejor versión de James podría ser de gran ayuda para cumplir esas metas en el ámbito deportivo, sin embargo, el colombiano no viene bien de sus últimas experiencias a nivel de clubes.

La opinión de Cameron Knowles

Cam Knowles, entrenador de Minnesota, fue sincero sobre la contratación del volante cucuteño. “Desde el principio quedó claro que estaba muy motivado y muy interesado en venir a la MLS y estar en Minnesota. Todas las conversaciones fueron muy positivas“, dijo en declaraciones recogidas por SiriusXM.

“Parecía realmente motivado y comprometido. Así que creo que no se presenta a menudo una oportunidad como esta. Y ha traído un gran protagonismo al club y a la liga", agregó.

Knowles considera que “traerá muchas oportunidades para nuestros jugadores, ya sabes, no solo su llegada, sino también esa exposición adicional para muchos de nuestros muchachos”.

Cameron Knowles, técnico de Minnesota United. Foto: Getty Images

El aterrizaje de James Rodríguez ha dado un empujón a Minnesota United como protagonista de la MLS. Las entradas para el Allianz Field seguramente se agotarán y la venta de camisetas se multiplicó tras la llegada del ‘10′.

Ahora quieren que ese mismo impacto se vea reflejado en el campo de juego, donde le han caído críticas en los últimos años.

James es una pieza fundamental para la Selección Colombia, pero le cuesta convencer a sus entrenadores a nivel de clubes. En Club León tuvo la continuidad que le faltó en otras experiencias, sin embargo, se fue sin ganar títulos y con un equipo en crisis de resultados.

James Rodríguez en uno de sus primeros eventos con Minnesota United. Foto: Getty Images

Esto piensan en la directiva

Desde los altos mandos de Minnesota United también tienen altas expectativas sobre el fichaje de James Rodríguez y su debut oficial.

“James viene aquí porque quiere estar en un buen ambiente, en un buen club y eso es lo que realmente me encanta de este fichaje antes del Mundial. Quiere estar en un club con valores y un sistema en el que crean en sus capacidades e intenten sacar lo mejor de él, a favor del colectivo”, expresó Manny Lagos, director de desarrollo de Minnesota.

Ahora mismo lo ven como suplente. “Dependerá de Cameron que incluya a James al grupo, o francamente, tal vez que salga desde el banco, ya sabes puede ser que no tenga las piernas para jugar los 90 minutos”, agregó.